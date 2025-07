Was vor 75 Jahren mit Pflanzenschutz begonnen hat, hat sich im Laufe der Jahre mit Füll- und Spülstationen für die SHK-Branche zu einem bedeutenden Teil unseres Geschäfts entwickelt. Heute sind wir ein familiär geführtes Unternehmen in der 3. Generation, und unsere Qualitätsprodukte haben sich zwischenzeitlich sowohl national als auch international etabliert. Unsere Füll- und Spülgeräte sind die optimale Lösung, wenn es um das Spülen oder Befüllen von solarthermischen Anlagen, Erdkollektoren oder Fußboden- bzw. Zentralheizungen geht. Hinter den ZUWA-Füll- und Spülgeräten steht eine eigene Entwicklung. Die Produktion findet nach wie vor im Werk in Bayern statt. Unsere Inhouse-Produktion sichert nicht nur höchste Qualität, sondern auch ein Maximum an Flexibilität, um den schnellen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden zu können. Und sollten unsere Geräte einmal gewartet werden müssen, führen wir diese Wartungen ebenfalls schnell und problemlos in unserem Wartungscenter durch, um die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten.

ZUWA arbeitet kontinuierlich an der Neu- und Weiterentwicklung der Produkte. In enger Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern werden kundenspezifische Lösungen entwickelt, die den anspruchsvollen Anforderungen der Branche gerecht werden. Das von TÜV SÜD zertifizierte Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 gewährleistet Prozesssicherheit und eine gleichbleibend hohe Qualität für den Kunden.

Ansässig in Laufen an der Salzach, unweit des historischen Ortes Oberndorf, wo das Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" uraufgeführt wurde, verbinden wir regionale Tradition mit internationaler Marktpräsenz. Unser Engagement gilt sowohl nationalen als auch internationalen Kunden und Handwerkern, denen wir durch unsere Produkte und Qualität einen nachhaltigen Mehrwert bieten.

Verlassen Sie sich auf unsere Kompetenz – für effiziente und zuverlässige Lösungen im SHK-Bereich. Und sollten Flüssigkeiten auch mal dort sein, wo sie nicht hingehören, bietet ZUWA ein breites Produktportfolio an Pumpentechnologie und dem dazugehörigen Equipment.