Pressemeldung

Die ACO Severin Ahlmann GmbH & Co KG tritt als Gesellschafterin mit 100% der Anteile in die BIRCO GmbH ein.

Als Experte auf dem Gebiet der Entwässerungstechnik und Hersteller von Entwässerungsprodukten entwickelt und gestaltet BIRCO seit über 90 Jahren innovative Produkte für die Baustoffbranche. Wie die ACO Gruppe ist auch BIRCO ein Familienunternehmen, mittlerweile in der 3. Generation.

Darüber hinaus haben die Unternehmen viele Gemeinsamkeiten, wie die Treue zum Baustoff-Fachhandel als bewährtes Element des Geschäftserfolges, die auch nach dem geplanten Zusammenschluss beibehalten werden sollen. Sowohl die ACO Gruppe als auch BIRCO stehen seit jeher für partnerschaftliche Zusammenarbeit und Serviceorientiertheit und bieten ihren Zielgruppen direkten, schnellen Kontakt zum Innen- und Außendienst. Alle Geschäftsaktivitäten werden unter den beiden starken und verlässlichen Marken weitergeführt, mit auf die Zukunft gerichtetem Blick für die Bedürfnisse aller Kunden. ACO und BIRCO teilen damit wesentliche unternehmerische Werte.

Der Unternehmenserfolg BIRCOs wird mit dem Zusammenschluss in die Verantwortung eines erfahrenen, verlässlichen Nachfolgeunternehmens gelegt. Die bewährte BIRCO Kultur und die Kundenorientierung bleiben unverändert und werden als ein wichtiger Teil der ACO Gruppe weitergeführt.

Thomas Bendixen, Geschäftsführer der ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG und Francesco Vitale, Geschäftsführer der ACO Tiefbau Vertrieb GmbH sagen hierzu: „Durch die Zusammenführung des Know-How können wir unseren bestehenden ACO-Kunden ebenso wie unseren neuen BIRCO-Kunden im Baustoffhandel, Tiefbau, und GalaBau zukünftig ein noch breiteres Produktportfolio und individuellere Systemlösungen aus einer Hand anbieten, was man beispielsweise im Bereich Regenwassermanagement merken wird. Wir schauen daher mit großer Freude, dem Abschluss der erfolgreichen Fusion und einer sehr guten Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen von BIRCO als bald neuen Familienmitgliedern der ACO Gruppe, entgegen!“

Frank Wagner, der Geschäftsführende Gesellschafter der BIRCO GmbH, ergänzt: „Ich bin sehr froh mit der ACO Gruppe einen Partner für BIRCO gewonnen zu haben, der die Werte und Traditionen unseres Familienunternehmens teilt und fortführt. Nach über 34 Jahren bei BIRCO war es mir bei der Sondierung dieser Partnerschaft ein besonderes Anliegen, dass die Marke BIRCO und der Produktionsstandort in Baden-Baden sowie unser Logistikzentrum in Sinzheim erhalten bleiben. Unseren Mitarbeitern eröffnen sich durch die globale Tätigkeit der ACO Gruppe ganz neue Perspektiven. Somit weiß ich BIRCO auch in Zukunft in guten Händen! Insgesamt ergeben sich durch den Zusammenschluss großartige Möglichkeiten für beide Partner, von denen insbesondere auch unsere Kunden im Baustoffhandel, Tiefbau und GalaBau profitieren werden.“

Frank Wagner wird BIRCO und der ACO Gruppe auch über die Fusion hinaus beratend mit seiner langjährigen Erfahrung zur Verfügung stehen. Der langjährige BIRCO Geschäftsführer, Christian Merkel, wird weiterhin in der Geschäftsführung der BIRCO GmbH in Baden-Baden tätig sein.