Austria Email ist einer der führenden europäischen Hersteller von hochwertigen Wärmepumpen und Warmwasserbereitern, sowie Speicherhersteller mit eigener Entwicklung und Fertigung von zukunftsweisenden Vlies-Isolierungen für Groß- und Pufferspeicher.

Seit 2016 wird das Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich um Tochtergesellschaft Austria Email GmbH in Weiden in der Oberpfalz erweitert, wobei Weiden nicht nur Vertriebsstandort ist, sondern auch ein modernes Wärmepumpenkompetenzzentrum in Geldersheim besitzt.

Als Teil des europäischen Familienkonzerns GROUPE ATLANTIC entwickelt Austria Email leistungsstarke Warmwasserbereiter und Wärmepumpen. Charakteristisch sind dabei das hohe technische Niveau und die gelebte Qualitätsphilosophie, die ausschlaggebend ist für das Qualitätsmanagement von der Selektion der Lieferanten bis zur kompetenten technischen Beratung der Kunden. Das Ergebnis: überdurchschnittliche Lebensdauer und langjährige Garantiefristen.

Davon können seit Juni 2025 nun auch die SHK-Fachhandwerker von GARANT Bad + Haus profitieren, die als Verbandsmitglieder besondere Einkaufskonditionen und exzellenten Service in Anspruch nehmen können.