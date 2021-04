Tief betroffen, traurig und schockiert, müssen wir den Tod unse­res hochgeschätzten Geschäftsführers Rainer Höfer bekanntge­ben. Er wurde viel zu früh vom Corona-Virus mitten aus seinem sehr aktiven und erfolgreichen Leben gerissen. Die Lücke die er hinterlässt wird schwer zu füllen sein. Seine so offene, herzliche, anpackende und kollegiale Art werden wir schmerzlich ver­missen. Wir werden ihn immer in allerbester Erinnerung behalten. Unser aufrichtiges herzliches Beileid gilt nun seiner Familie. Wir wünschen ihr viel Kraft um diesen Schicksalsschlag zu meistern.

Rainer Höfer war zunächst als Verkaufsleiter Energietechnik für HERZ in Deutschland aktiv. Zum 1. März 2021 war er zum operativen Geschäftsführer der HERZ-Armaturen GmbH Deutschland berufen worden. Dr. Gerhard Glinzerer, Alleingeschäftsführer der HERZ-Gruppe: „Ich war sicher, dass unter Höfers Führung die HERZ-Armaturen GmbH in Deutschland ihre Position in bestehenden und zukünftigen Märkten festigen und ausbauen würde. Es wird sehr schwer werden jemanden zu finden, der Rainer Höfer ersetzen kann.“

Der vertriebserfahrene und in der SHK-Branche bekannte und bes­tens vernetzte Höfer brachte eine große vertriebliche und technische Expertise in die HERZ Armaturen GmbH ein. Er hatte in den letzten vier Jahren eine kompetente Außendienstmannschaft im Bereich Biomasseanlagen aufgebaut. Gemeinsam mit seinem Team hatte er viele gute Partner gefunden. Auch sie werden Rainer Höfer schmerz­lich vermissen.