Die Abstimmung läuft: Noch bis zum 27. Februar haben die interdomus Haustechnik Partnerinnen und Partner die Möglichkeit, ihre Top-Lieferanten 2026 im Handwerk zu wählen. Die Gewinner werden offiziell auf der MHK Hauptversammlung in Berlin Ende März mit dem „MHK Excellence Award“ geehrt. Damit geht die Auszeichnung 2026 in die dritte Runde.

Besonders das SHK-Handwerk ist auf verlässliche Lieferanten, praxisnahe Innovationen und starke Services angewiesen – Aspekte, die mit dem MHK Excellence Award gezielt sichtbar gemacht werden.

Der Award ist ein wichtiges Signal im MHK Netzwerk. Für Peter Leszinski, MHK Geschäftsführer Einkauf, ist der Preis ein konsequenter Ausdruck der gelebten Partnerschaft in der Gemeinschaft: „Unsere Partnerschaften sind geprägt von Vertrauen, Transparenz und dem gemeinsamen Anspruch, Zukunft aktiv zu gestalten. Das beinhaltet auch eine offene Kommunikationskultur, konstruktives Feedback und ein starkes Zusammenspiel zwischen Handel, Handwerk und unserem Lieferantennetzwerk mit über 800 Partnern.”

Mit dem MHK Excellence Award würdigt die MHK Group Innovationen und Qualität der Industrie, die echte Mehrwerte für das Handwerk und den Küchenfachhandel bringen. Und gibt ihren Handwerks- und Handelspartnerinnen und -partnern die Chance, ihre Rückmeldung an die Industrie weiterzugeben. Das Ziel: Produkte, Services und Lösungen gemeinsam entwickeln und die Zukunft aktiv am Marktbedarf gestalten.

„Wir sind sehr gespannt, welchen Lieferanten wir am 27. März in Berlin den MHK Excellence Award überreichen dürfen", so Peter Leszinski. Die ersten Feedbackeinsendungen der MHK Gesellschafterinnen und Gesellschafter gehen bereits in Dreieich ein.