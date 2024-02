Der Dual Inverter Warmwassererzeuger mit Wärmepumpen Technologie ist LGs Antwort auf die steigenden Anforderungen Energie einzusparen.

Er überzeugt auf vielfältige Weise:

Innovative Technologie

Der Warmwasserbereiter von LG verwendet erstmals die DUAL-Inverter Technologie. Mit COP 3,85 (270 l) und COP 3,6 (200 l) erreicht der Kompressor branchenweit formidable Effizienz.

Einfache Bedienung und Installation

Das integrierte Wifi Modul ermöglicht die Steuerung sowie Diagnosen über das Smartphone. Mit der LG THINK Q APP wird die Überprüfung von Informationen wie z. B. aktuelle Wassertemperatur, Betriebsmodus einfach. Die Smart Diagnosis ermöglicht es den Benutzern, Einrichtung, Installation und Fehlerbehebung bequem von einem Smartphone aus zu überprüfen und den Monteur und Service Center direkt mitzuteilen.

Hohe Ausfallsicherheit

Sie wird gewährleistet durch zwei Heizstäbe in Verbindung mit der integrierten Wärmepumpe. Fällt einer der Heizstäbe oder die Wärmepumpe aus, gewährleisten die anderen Komponenten den weiteren Betrieb.

