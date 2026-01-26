Zukunftssicher und nachhaltig: Die NIBE S1156/S1256 mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 – eine effiziente Wärmepumpe, die höchste Ansprüche an Klimaschutz und Heiztechnik erfüllt.

Die Wärmepumpentechnologie steht im Mittelpunkt der Energiewende – und mit ihr die Wahl des richtigen Kältemittels. NIBE setzt dabei schon seit 1998 auf das umwelt-freundliche Kältemittel R290 (Propan) und beweist damit Weitsicht und Innovationskraft. Während die Branche auf neue F-Gas-Regulierungen reagieren muss, sind NIBE Wärmepumpen bereits optimal für die Zukunft aufgestellt.

Warum R290?

Das natürliche Kältemittel R290 bietet eine Reihe entscheidender Vorteile:

Zukunftssicher : R290 ist PFAS-frei und erfüllt bereits heute die strengen Vorgaben der kommenden F-Gas-Verordnung.

: R290 ist PFAS-frei und erfüllt bereits heute die strengen Vorgaben der kommenden F-Gas-Verordnung. Nachhaltig : Mit einem extrem niedrigen GWP-Wert (Global Warming Potential) von nur 0,02 ist es deutlich klimafreundlicher als herkömmliche Kältemittel.

: Mit einem extrem niedrigen GWP-Wert (Global Warming Potential) von nur 0,02 ist es deutlich klimafreundlicher als herkömmliche Kältemittel. Hohe Effizienz : NIBE Wärmepumpen mit R290 ermöglichen hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C und arbeiten selbst bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C.

: NIBE Wärmepumpen mit R290 ermöglichen hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C und arbeiten selbst bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C. Keine jährlichen Inspektionen : R290 ist von regelmäßigen Dichtheitsprüfungen befreit.

: R290 ist von regelmäßigen Dichtheitsprüfungen befreit. NIBE – Vorreiter für umweltfreundliche Heiztechnik

Auch beim Kältemittel führend

Während viele Hersteller erst jetzt auf die neuen F-Gas-Vorschriften reagieren, setzt NIBE seine Strategie mit R290 konsequent fort. Die Technologie ist bewährt und zuverlässig – mit über 200.000 installierten Wärmepumpen von NIBE. Diese langjährige Erfahrung macht NIBE zu einem der führenden Anbieter für nachhaltige Heizlösungen.

Darüber hinaus sind NIBE Wärmepumpen nicht nur effizient, sondern auch intelligent vernetzt: Dank Smart Price Adaption und Integration von Photovoltaik-Anlagen, Energiemanagementsystemen und Smart-Home-Anwendungen optimieren sie den Energieverbrauch automatisch und nutzen Strom dann, wenn er am günstigsten ist.

Mit der Kombination aus innovativer Technik und umweltfreundlichem Kältemittel setzt NIBE neue Maßstäbe für eine nachhaltige Wärmeversorgung.