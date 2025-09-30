Zukunftssicher heizen – die LG R290 Monoblock-Wärmepumpen!
Volle Flexibilität – je nach Anforderung des Projekts!
Wählen Sie zwischen der rein elektrischen Anschlussbox (C-Box), einem innen zu installierenden Hydraulikmodul (Hydro-Box) oder der IWT Inneneinheit, einer Kombi-Einheit mit integriertem Trinkwasserspeicher.
Liebe Fachpartner,
ob Renovierung oder Neubau – mit der neuen LG Therma V R290 Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe setzen Sie auf eine Lösung, die Ihre Projekte langfristig absichert. Das natürliche Kältemittel R290 (Propan) erfüllt höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz – und bietet Ihnen Planungssicherheit für die kommenden Jahre.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Leistungsbereich von 7 bis 16 kW – ideal für Sanierung und Neubau
- Natürliches Kältemittel R290 – zukunftssicher und effizient
- Extrem leise im Betrieb – eine der leisesten Wärmepumpen am Markt
- Flexibel kombinierbar: C-Box, Hydro-Box oder IWT-Inneneinheit mit Speicher
- Maximale Vorlauftemperatur bis zu 75 °C und Betrieb bis –28 °C
- Einfach konfigurieren und bestellen – direkt im Wagner Shop
Für Sie ein echtes Plus: Als einziger autorisierter Ersatzteilpartner von LG in Deutschland sichern wir Ihnen eine verlässliche Ersatzteilversorgung – direkt ab Lager.
Jetzt im Wagner-Shop informieren und bestellen: Zu den LG R290 Wärmepumpen
Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:
Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.
Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!
Zum Sortiment des Prämienprogramms
Noch nie bei uns bestellt?
Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!
Technik ist unser Ding!
Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.
Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.
Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.
Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.
Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.
Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.
Telefon: 06154 - 6937-0
Oktober bis März
Mo-Do: 7:30 bis 18:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
April - September
Mo-Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr