5 Leistungsgrößen (7 bis 16 kW), natürliche Effizienz mit Propan und volle Flexibilität für Ihre Projekte. Mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan).

Volle Flexibilität – je nach Anforderung des Projekts!

Wählen Sie zwischen der rein elektrischen Anschlussbox (C-Box), einem innen zu installierenden Hydraulikmodul (Hydro-Box) oder der IWT Inneneinheit, einer Kombi-Einheit mit integriertem Trinkwasserspeicher.

Liebe Fachpartner,

ob Renovierung oder Neubau – mit der neuen LG Therma V R290 Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe setzen Sie auf eine Lösung, die Ihre Projekte langfristig absichert. Das natürliche Kältemittel R290 (Propan) erfüllt höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz – und bietet Ihnen Planungssicherheit für die kommenden Jahre.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Leistungsbereich von 7 bis 16 kW – ideal für Sanierung und Neubau

Natürliches Kältemittel R290 – zukunftssicher und effizient

Extrem leise im Betrieb – eine der leisesten Wärmepumpen am Markt

Flexibel kombinierbar: C-Box, Hydro-Box oder IWT-Inneneinheit mit Speicher

Maximale Vorlauftemperatur bis zu 75 °C und Betrieb bis –28 °C

Einfach konfigurieren und bestellen – direkt im Wagner Shop

Für Sie ein echtes Plus: Als einziger autorisierter Ersatzteilpartner von LG in Deutschland sichern wir Ihnen eine verlässliche Ersatzteilversorgung – direkt ab Lager.

Jetzt im Wagner-Shop informieren und bestellen: Zu den LG R290 Wärmepumpen

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.