30.09.2025  Pressemeldung Alle News von Philipp Wagner

Zukunftssicher heizen – die LG R290 Monoblock-Wärmepumpen!

5 Leistungsgrößen (7 bis 16 kW), natürliche Effizienz mit Propan und volle Flexibilität für Ihre Projekte. Mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan).

Volle Flexibilität – je nach Anforderung des Projekts!
Wählen Sie zwischen der rein elektrischen Anschlussbox (C-Box), einem innen zu installierenden Hydraulikmodul (Hydro-Box) oder der IWT Inneneinheit, einer Kombi-Einheit mit integriertem Trinkwasserspeicher.

Liebe Fachpartner,

ob Renovierung oder Neubau – mit der neuen LG Therma V R290 Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe setzen Sie auf eine Lösung, die Ihre Projekte langfristig absichert. Das natürliche Kältemittel R290 (Propan) erfüllt höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz – und bietet Ihnen Planungssicherheit für die kommenden Jahre.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Leistungsbereich von 7 bis 16 kW – ideal für Sanierung und Neubau
  • Natürliches Kältemittel R290 – zukunftssicher und effizient
  • Extrem leise im Betrieb – eine der leisesten Wärmepumpen am Markt
  • Flexibel kombinierbar: C-Box, Hydro-Box oder IWT-Inneneinheit mit Speicher
  • Maximale Vorlauftemperatur bis zu 75 °C und Betrieb bis –28 °C
  • Einfach konfigurieren und bestellen – direkt im Wagner Shop

Für Sie ein echtes Plus: Als einziger autorisierter Ersatzteilpartner von LG in Deutschland sichern wir Ihnen eine verlässliche Ersatzteilversorgung – direkt ab Lager.

Jetzt im Wagner-Shop informieren und bestellen: Zu den LG R290 Wärmepumpen

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.
Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!
Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.
Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.
Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.
Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.

Philipp Wagner GmbH
Philipp Wagner GmbH
Handelsgesellschaft für Öl- und Gasfeuerungsbedarf
Erbacher Straße 72
64380 Roßdorf
Deutschland
Telefon:  06154 - 6937-0
Öffnungszeiten:
Telefon: 06154 - 6937-0
Oktober bis März
Mo-Do: 7:30 bis 18:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
April - September
Mo-Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
www.philipp-wagner.de
Anzeigen
Schröder Wannentechnik GmbH
bad&heizung AG
VASCO Group GmbH
Stiebel Eltron GmbH & Co.  KG
Wemefa H. Christopeit GmbH

DESTATIS:

25.09.2025

Homeoffice 2024 ähnlich weit verbreitet wie im Vorjahr, wird jedoch an weniger Tagen genutzt
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

19.09.2025

Erzeugerpreise August 2025: -2,2 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

24.09.2025

Preise für Wohnimmobilien im 2. Quartal 2025: +3,2 % zum Vorjahresquartal
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung