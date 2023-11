Am 29. und 30. November kommt das „Who is Who“ der DIY-Branche erneut im Bundestagsgebäude, dem jetzigen World Conference Center Bonn, zu dem wohl wichtigsten Treffen im Jahresverlauf zusammen. Der diesjährige BHB-Kongress findet unter dem Motto „Zukunft - Nachhaltig - Gemeinsam“ statt: Dieses Motto steht für all das, was Handel, Industrie und Dienstleistung in diesen herausfordernden Zeit bewegen muss. In einem Mix aus inspirierenden Vorträgen, interaktiven Roundtables und vielen Gelegenheiten zum direkten Austausch will der BHB wieder Leitplanken setzen sowie Denkansätze und gemeinsame Projekte anstoßen.

Ganz klassisch startet der mittlerweile 24. Baumarktkongress am 28. November mit einem Vorabend-Get-Together im geschichtsträchtigen Bundestagsgebäude. Nach dem großen Wiedersehenstreff öffnet der Kongress am 29. November dann auch offiziell seine Tore für die (Stand jetzt über 400 bereits angemeldeten) Teilnehmer aus den Führungsebenen der Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung.

Und dann geht es Schlag auf Schlag: Das Programm beleuchtet Trend und Herausforderungen wie Datenzugang (mit OBI-Vorstand Manuel van de Kamp), Nachhaltigkeit (mit Michael Kuhndt, CSCP), das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (u.a. mit BAFA-Präsident Torsten Safarik), Next Growth (mit Theresa Schleicher (Zukunftsinstitut) und Prof. Bernd Glazinski).

Ein Gespräch dazu hat Theresa Schleicher, Handelsexpertin und Zukunfts-Sparringspartnerin für u.a das BMWK, übrigens schon im Vorfeld mit Dr. Peter Wüst geführt - Reinschauen lohnt sich! (HIER)

Gesellschaftliche Themen wie Metaverse , die Generation Z usw. diskutieren dann Experten wie Nikolaus Blome (u.a. Politikchef RTL-Mediengruppe) und Andreas Voll (Vorstandsvorsitzender d. Unternehmensgruppe fischer), Rene Haßfeld (Vors. der GF toom- Baumarkt GmbH) und viele andere mit BHB-Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Wüst.

Zum Ausklang des ersten Tages wird es wieder Zeit für die kleine ,BHB-Kreuzfahrt‘: Auf der grandiosen MS Rheinenergie treffen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum festlichen Galaabend, bei dem der Lifetime Award an eine Person verliehen wird, die die Branche durch Ihr Wirken besonders geprägt hat - in diesem Jahr fällt die Ehre einem Industriellen mit hohen Sympathiewerten zu. Seien Sie gespannt!

Der Tag 2 des BHB-Kongresses wird wieder interaktiv. Schon seit einigen Jahren hat sich dieser Kongressteil mehr und mehr als Forum für aktuelle operative Themenstellungen und direkte Diskussionen herauskristallisiert. Insgesamt acht Roundtables beleuchten dabei Entwicklungen und Herausforderungen, die die Branche im Besonderen betreffen.

Digitalisierung ist immer wieder das ,Zauberwort’ bei der Suche nach Problemlösern in den unterschiedlichsten Bereichen. Ob Digitalisierung auch das Wertschöpfungspotential in der Logistik sein kann, darüber diskutieren - mit jeweils eigenen Blickwinkeln - Gerritt Höppner- Tietz (GF Hagebau Logistik GmbH), Prof. Dr. Nektarios Bakakis (Worms University of Applied Sciences) und Dr. Volker Lange, Leiter der Abt. Handels- und Verpackungslogistik am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik mit Ingo Leiner, Vorstand Logistik Hornbach Baumarkt AG und Sprecher des BHB-Arbeitskreises Logistik & SCM.

In der zweiten Session des Roundtable Logistik stellen Jens Wollmann und Patrick Schwab von der Dachser DIY Logistics zusammen mit Dr. Volker Lange eine Realität gewordene Vision vor - den digitalen Zwilling, der hier bereits in Pilotprojekten Anwendung findet.

Wie sich die Vertriebswege im Handel verändern werden, das ist das Thema gleich mehrerer Roundtables. So berichtet Prof. Dr. Thomas Vogler über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Personalwesen, ein Team um Andreas Back (Hornbach) spricht über Risikoanalyse und - minderung beim Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG). Daniel Palmer (Globus) und Stephan Ritter und Tom Schaffs von Publicis stellen neue Themen bei der Digitalisierung des PoS vor, während sich Prof. Bernd Glazinski bei Roundtable „New Retail DIY“ fragt, ob aktuelle Themen wirkliche Innovationen sind. Was man forciert oder tatsächlich umsetzen sollte, damit setzen sich auch BHB-Vorstand Alexander Kremer und Theresa Schleicher vom Zukunftsinstitut auseinander. Beim Roundtable „Google“ geht es um DIY mit Youtube und Konsumenten mit Google zu entdecken. Der Roundtable „Recht“ befasst sich mit der Rechtsprechung zu Produkthaftung und Produktsicherheit. Sicherheit steht auch im Focus des Roundtable Cyber Resilience“, wo u.a. der Angriff auf die IT von Oase beleuchtet wird.

Das komplette Programm der Roundtable-Sessions finden Sie übrigens HIER.

Der BHB-Kongress wäre natürlich keinesfalls komplett ohne die Analyse, Daten und Fakten von DIY-Zahlenguru Klaus-Peter Teipel. Und die Schluss-Inspiration heißt diesmal „Don’t settle, Go wild“ und zeigt sieben Regeln für unternehmerische Erfolge in unberechenbaren Zeiten. Seien Sie gespannt auf Referentin Kerstin Plewe.

