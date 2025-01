Am 12. und 13. März 2025 bietet der Kongress ZUKUNFT HANDWERK im ICM München eine Plattform für Inspiration, Weiterbildung und Vernetzung im Handwerk. Das Programm rund um die Fokusthemen Digitalisierung, Personal und Bürokratieabbau steht nun fest. Unter dem Motto „Stolz, im Handwerk zu gestalten“ präsentieren inspirierende Persönlichkeiten und starke Partner praxisnahe Themen, die das Handwerk bewegen und voranbringen. Teilnehmer lernen bei einem breitgefächerten Formatmix aus Vorträgen, Speed-Dating, Workshops, Rundgängen, Netzwerkpartys und einer Ausstellungsfläche neue Ideen und Lösungen für die Herausforderungen im Betrieb kennen. Alle Programmpunkte sowie Catering und der Zugang zur parallel stattfindenden Internationalen Handwerksmesse (IHM) sind im Ticketpreis enthalten.

Zwei Bühnen für Themen, die das Handwerk bewegen

Spannende Vorträge und inspirierende Diskussionsrunden prägen das Programm auf der IKK classic Bühne im Saal 14 und dem Forum im Foyer des ICM. Offiziell eröffnet wird der Kongress am Mittwoch, 12. März 2025 um 10:00 Uhr. Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Robert Habeck, Ministerpräsident Dr. Markus Söder sowie Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern Franz Xaver Peteranderl und ZDH-Präsident Jörg Dittrich begrüßen die Teilnehmer und gehen in den Dialog, um den aktuellen Herausforderungen im Handwerk zu begegnen. Anschließend konzentriert sich das Programm auf praktische Fragestellungen und Lösungen für Handwerkerinnen und Handwerker. Das vollständige Programm kann auf der Website unter: www.zukunfthandwerk.com/programm-und-speaker nachgelesen werden. Einen Überblick mit ausgewählten Programmpunkten erhalten Sie hier:

IKK classic Bühne | Tag 1

Unter dem Titel „Fachkräftemangel: Ausrede oder Realität? Wie du als Handwerker aktiv Mitarbeiter gewinnst, statt nur zu klagen“ steigt Liborio Manciavillano, Gründer der Handwerks-Schmiede, mit einem packenden Vortrag um 14:00 Uhr in das Fokusthema Personal ein. Metallbauerin, Beraterin und Markenbotschafterin Anna Sänger – bekannt auf Instagram als monoista – lenkt anschließend in ihrer Keynote um 15:15 Uhr den Fokus auf das Thema Digitalisierung und stellt dar, wie Handwerksunternehmen mit Social Media erfolgreich(er) werden.

Der Impulsvortrag von dem bekannten Neuromediziner Prof. Dr. Volker Busch um 15:45 Uhr über mentale Gesundheit in herausfordernden Zeiten rundet das Programm auf der IKK classic Bühne am ersten Kongresstag ab.

IKK classic Bühne | Tag 2

Auch der zweite Kongresstag greift das Thema Personalgesundheit im Betrieb auf: „Handwerk in Bestform: So bleiben Beschäftigte dauerhaft gesund und leistungsfähig“ lautet die Keynote powered by IKK classic von Sportwissenschaftler Prof. Dr. Ingo Froböse um 10:30 Uhr. Die Markenbotschafter Oliver Oettgen und Luisa Lüttig diskutieren in der anschließenden Podiumsdiskussion um 11:00 Uhr gemeinsam mit Hartmut Drexel von der HWK für München und Oberbayern, wie eine erfolgreiche Betriebsübergabe gelingt. Die Frage, wie die nächste Generation für den Handwerksberuf begeistert werden kann, steht um 12:00 Uhr im Mittelpunkt einer Diskussion mit Markenbotschafter Cehan San, „Helden im Handwerk“-Gründer Lukas Hartmann, Tischlerin und Influencerin Isabelle Vivianne sowie weiteren Handwerksunternehmern. Durch beide Runden begleitet Beraterin und Markenbotschafterin Kathrin Post-Isenberg.

Ein weiteres Highlight am Donnerstag ist der Dialog mit TV-Moderator, Journalist und Inhaber eines Traditionsweinguts Günther Jauch um 16:10 Uhr über aktuelle Herausforderungen im Unternehmertum.

Der „Pitch im Handwerk“ unterstützt von Würth rundet das Bühnenprogramm um 17:05 Uhr ab und prämiert unternehmerische Ideen und Lösungen aus dem Handwerksalltag, die zum Erfolg im Betrieb beigetragen haben. Die Finalistinnen und Finalisten präsentieren ihre Erfolgsgeschichte auf der Bühne und haben die Chance auf ein Preisgeld von zwei Mal 5.000 Euro. Neben der namhaften Jury, zu der unter anderem die Unternehmerin Dagmar Wöhrl zählt, kann auch das Publikum für seinen Favoriten abstimmen und zum Sieg verhelfen.

Durch das Programm auf der IKK classic Bühne führt an beiden Tagen TV-Moderator Wolfram Kons.

Forum | Tag 1 + 2

Das Forum ist die zweite Bühne bei ZUKUNFT HANDWERK. Auch hier erfahren die Teilnehmer praktische Tipps und Lösungsansätze für Herausforderungen im Betrieb. Unter anderem gehen Kathrin Post-Isenberg und Handwerkscoach Klaus Teßmann am ersten Kongresstag um 12:00 Uhr der Unternehmenskultur von morgen nach. Lukas Hartmann erklärt um 13:00 Uhr, wie Fachkräfte über Instagram und TikTok gewonnen werden können und Christoph Krause vom Mittelstand-Digital Zentrum Handwerk zeigt um 14:00 Uhr Möglichkeiten auf, wie bürokratische Prozesse erleichtert werden können. Am Kongressdonnerstag gibt Oliver Oettgen gemeinsam mit Kathrin Post-Isenberg um 9:45 Uhr Beispiele zur erfolgreichen Nachwuchsgewinnung. Experten aus dem Bereich Cybersicherheit zeigen um 14:30 Uhr auf, warum Hackerangriffe eine ernstzunehmende Bedrohung sind und wie Handwerksunternehmen sich schützen können.

Durch das Programm auf dem Forum führt an beiden Tagen Moderatorin Nina-Carissima Schönrock.

Forum | Preisverleihungen

Neben spannenden Praxisvorträgen laden Preisverleihungen und Auszeichnungen auf dem Forum ein, Handwerkerinnen und Handwerker zu feiern. Am Mittwoch, 12. März findet neben der Verleihung des Handwerkspreises der Bürgerschaftsbanken um 14:00 Uhr auch die Wahl von Miss & Mister Handwerk um 17:00 Uhr statt. Hier sucht die Jury nach starken Persönlichkeiten, die mit Leidenschaft und Engagement für ihren Beruf brennen und ein Jahr lang das Deutsche Handwerk repräsentieren. Am Donnerstag, 13. März verleiht das Fachmagazin Maler und Lackierermeister zum ersten Mal auf ZUKUNFT HANDWERK um 16:00 Uhr zudem den Preis „MALERStars – Influencer des Jahres“. Ausgezeichnet werden Content Creators, die in ihrem Berufsalltag täglich mit Farbe arbeiten und mit ihrem Content eine positive Auswirkung auf das Malerhandwerk erzielen.

Selbst aktiv werden: Workshops, Speed-Dating und Ausstellungsfläche

Ein interaktives Rahmenprogramm macht den Kongress zum Erlebnis. Parallel zum Programm auf den zwei Bühnen bieten verschiedene Workshops ausreichend Raum für Fragen, Austausch und Übungen vor Ort. In Gruppen von höchstens 40 Personen werden Praxisbeispiele, Wissen und Fertigkeiten zu Themen wie Arbeitgeber-Marketing, Social Media, Arbeitssicherheit und Künstliche Intelligenz als Werkzeug zur Bürokratieentlastung vermittelt.

Speed-Datings schaffen einen lockeren Rahmen, um mit Journalisten, Medien und Social-Media-Experten oder auch IT-Experten zwanglos ins Gespräch zu kommen. So werden neue Kontakte geknüpft und wertvolle Erfahrungen ausgetauscht.

Und auch die Ausstellungsfläche mit rund 40 Unternehmen und einer eigenen Markenbotschafterfläche bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich zu informieren, neue Ansätze für den Berufsalltag zu entdecken, sich zu vernetzen und weiterzubilden.

Der Innovationsparcours des Mittelstand-Digital Zentrum Handwerk gibt einen besonders praktischen Einblick in Robotik und Digitalisierung im Handwerk und geführte Rundgänge vermitteln Hintergrundwissen und Beratungsmöglichkeiten.

Um Anmeldung zu Workshops, Speed-Datings und den geführten Rundgängen wird gebeten. Weitere Information zum interaktiven Rahmenprogramm und zur Anmeldung folgen 2025.

Gemeinsam Handwerk feiern: Abendprogramm von ZUKUNFT HANDWERK

Die vielen Eindrücke, Inspirationen und neuen Kontakte lassen sich am Ende eines Kongresstages am besten beim Abendprogramm Revue passieren lassen. Am Mittwoch lädt ZUKUNFT HANDWERK gemeinsam mit Red Bull ab 18:00 Uhr zum Get-together mit DJ, Drinks und Häppchen an der Red Bull Bar im ICM ein. Am zweiten Abend feiert das gesamte Handwerk nocheinmal gemeinsam bei der Netzwerkparty ab 18:30 Uhr in Halle B0 mit Live-Musik. Der Eintritt zu beiden Partys ist im Ticket enthalten.

Teilnehmer können sich auf der digitalen Plattform unter meetdigital.zukunfthandwerk.com ihre Favoriten aus den Programmpunkten zusammenstellen.

Weitere Informationen zum Kongress und Programm 2025 gibt es unter www.zukunfthandwerk.com.

Die Speaker im Überblick (in alphabetischer Reihenfolge)

Kurzbiographien zu allen Speakern unter: www.zukunfthandwerk.com/programm-und-speaker

Prof. Dr. Volker Busch | Neuromediziner, Wissenschaftler, Spiegel-Bestseller-Autor, Podcaster, Speaker

Jörg Dittrich | Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

Hartmut Drexler | Geschäftsbereichsleiter Beratung, Handwerkskammer für München und Oberbayern

Prof. Dr. Ingo Froböse | Sportwissenschaftler und führender Gesundheitsexperte Deutschlands

Dr. Robert Habeck | Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Schirmherr für ZUKUNFT HANDWERK 2025

Lukas Hartmann | Gründer Helden im Handwerk

Angelika Held | Held Isolier-Technik GmbH

Jörn Held | Geschäftsführer & Meister Held Isolier-Technik GmbH

Günther Jauch | TV-Moderator, Journalist & Inhaber des Weingutes von Othegraven

Stefan Körzell | Mitglied Geschäftsführender Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Christoph Krause | Mittelstand-Digital Zentrum Handwerk

Luisa Lüttig | Steinmetz- & Steinbildhauermeisterin, Markenbotschafterin ZUKUNFT HANDWERK

Liborio Manciavillano | Inhaber von SAS Bauwerksabdichtung & Gründer der Handwerks-Schmiede bei HWS Handwerks-Schmiede GmbH

Katja Lilu Melder | Betriebsinhaberin, Bundesvorsitzende UFH, Markenbotschafterin ZUKUNFT HANDWERK

Oliver Oettgen | Unternehmer im Dachdeckerhandwerk, Autor und Speaker, Markenbotschafter ZUKUNFT HANDWERK

Franz Xaver Peteranderl | Präsident Handwerkskammer München und Oberbayern, Präsident Bayerischen Handwerkstages (BHT)

Kathrin Post-Isenberg | Steinmetzmeisterin, Speakerin und Beraterin, Markenbotschafterin ZUKUNFT HANDWERK

Anna Sänger | Metalldesignerin, Content Creatorin und Beraterin für Nachwuchsgewinnung im Handwerk, Markenbotschafterin ZUKUNFT HANDWERK

Cehan San | Geschäftsführer, Handwerksmeister-SHK bei San Haustechnik GmbH, Craft Coach, Markenbotschafter ZUKUNFT HANDWERK

Dr. Markus Söder | Ministerpräsident des Freistaates Bayern

Klaus Teßmann | Handwerkscoach

Isabelle Vivianne | Tischlerin & Influencerin

Dagmar Wöhrl | Löwin, Unternehmerin und ehem. Staatssekretärin

Christian Würth | Geschäftsführer bei Würth-Gruppe

Über ZUKUNFT HANDWERK

ZUKUNFT HANDWERK ist der Kongress für Innovation, Vernetzung, Weiterbildung und Wissensvermittlung für das gesamte Handwerk. Das Veranstaltungsformat bietet der Handwerksbranche eine einzigartige Gelegenheit, durch praxisnahe Einblicke, Vorstellung neuer Technologien und gewerkeübergreifenden Austausch, Lösungen für morgen zu entwickeln. Einmal im Jahr setzt das Handwerk im ICM in München damit aktiv und im persönlichen, konstruktiven Dialog mit Industrie, Organisation und Politik Impulse für eine nachhaltige und fortschrittliche Entwicklung aller Gewerke.