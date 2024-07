2. Ausgabe der ZEV Einkaufsmesse 2022 in Hamburg

Am 14. September 2024 lädt die ZEV – Zentrale Einkaufsgesellschaft der Verbundgruppen des SHK-Handwerks und Handels GmbH – ihre Mitglieder, Gesellschafter und Lieferanten zur gemeinsamen Einkaufsmesse von GARANT Bad + Haus und SHK eG ein. Die 3. Ausgabe der ZEV Einkaufsmesse findet in diesem Jahr im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück statt.

Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag – unter diesem Motto bringt die ZEV während der eintägigen Einkaufsmesse ihre SHK-Fachhandwerker mit Lieferanten zusammen. Über 60 Aussteller werden im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren, darunter HSK, Buderus, Laguna, BTI, Maincor, FIMA Frattini, Stark (Keramundo) und TECE.

„Mit der ZEV Einkaufsmesse haben wir ein einkaufsstarkes Messeformat geschaffen, das bei einem geringen zeitlichen Aufwand eine hohe Kontaktdichte garantiert und exklusive, umsatzstarke Messevorteile bietet. Wir freuen uns auf den Austausch mit unseren Partnern aus Industrie und SHK-Fachhandwerk im September“, so die ZEV Geschäftsführung. Die Messe ermöglicht Mitgliedern ihr Netzwerk zu erweitern, bestehende Geschäftsbeziehungen zu pflegen und gleichzeitig von spannenden Messeangeboten zu profitieren. Auch Lieferantenpartner können die Gelegenheit nutzen, aktiv auf Mitglieder zuzugehen.

Das Netzwerken beginnt bereits am Vorabend der Messe mit der ZEV-Messeparty, auf der in entspanntem Rahmen bei Essen und Livemusik Raum für persönlichen Austausch ist. Die aufgelockerte Stimmung der Teilnehmer bietet eine optimale Grundlage für den kommenden Messetag.

GARANT Bad + Haus lädt seine Mitglieder zudem am Vortag der Messe ein, den Expertentalk in der GARANT Zentrale zu besuchen. Hier geben die anerkannten Branchen-Experten Hans-Arno Kloep (Querschiesser Unternehmensberatung) und Christian Wadsack (Hofmann + Wadsack Innenarchitek­tur) spannende Einblicke in den aktuellen Stand und die zukünftige Entwicklung der Branche.

Gleichzeitig findet am 13.09. auch der Markentag der SHK eG im Raum Rheda-Wiedenbrück statt. Im Mittelpunkt stehen dabei Fachvorträge zum Thema effektives Marketing und der Schwerpunkt optimaler Marketingmix. Zusätzlich bietet die SHK eG den Teilnehmern Raum für den Erfahrungsaustausch unter Kollegen und zeichnet ihre Markenteilnehmer „DIE BAD- & HEIZUNGSGESTALTER“ und „MEISTER DER ELEMENTE“ für herausragende Leistungen mit der „Krone des Jahres“ und dem „Meister des Jahres“ aus. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, Trends und Strategien für einen langfristigen Geschäftserfolg mitzunehmen.

Über die ZEV

Die „ZEV - Zentrale Einkaufsgesellschaft der Verbundgruppen des SHK-Handwerks und ­Handels GmbH“ ist die gemeinsame Einkaufsgesellschaft mittelständischer SHK-Fachhandwerker der SHK eG (www.daswir-shk.de) und GARANT Bad + Haus (www.garant-bad-und-haus.de) mit einem gemeinsamen Einkaufsvolumen von deutlich über 1,5 Mrd. Euro und mehr als 3 Mrd. Euro Außenumsatz der ZEV-Mitglieder.