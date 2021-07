Pressemeldung

In den kommenden Monaten präsentiert ÖkoFEN vor Ort interessierten Heizungsfachleuten die revolutionäre Pellet-Verfeuerungstechnologie ZeroFlame®. Die Tour ist am 16. Juli in Rosenheim erfolgreich gestartet und ist noch bis zum 2. September unterwegs. Bild: ÖkoFEN

In den kommenden Monaten präsentiert ÖkoFEN vor Ort interessierten Heizungsfachleuten die revolutionäre Pellet-Verfeuerungstechnologie ZeroFlame®. Die Tour ist am 16. Juli in Rosenheim erfolgreich gestartet und ist noch bis zum 2. September unterwegs.

Von Mitte Juli bis Anfang September ist das „Zeromobil“ von ÖkoFEN noch unterwegs. Ziel sind 26 Standorte quer durch Deutschland. In Zeiten ohne Messen bringt ÖkoFEN im Rahmen der Tour die neue ZeroFlame® Technologie direkt zum Fachhandwerk vor Ort und lädt zu technischen Einblicken, Produktvorstellungen und regem Austausch unter Kollegen ein. Die Tour findet vorbehaltlich des Pandemiegeschehens und unter Einhaltung des ausgewiesenen Hygienekonzepts statt. Eine Anmeldung ist unter den aktuellen Gegebenheiten unerlässlich. Interessenten werden gebeten, sich unter www.oekofen.com/de-de/zeromobil/ zu registrieren. Auf dieser Seite sind auch alle Termine und Orte aufgeführt.

ZeroFlame® sorgt für die sauberste ÖkoFEN Pelletheizung aller Zeiten – ganz ohne Filtertechnik

ZeroFlame® ist das Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeit. ÖkoFEN ist es gelungen, einen weiteren großen Schritt in Richtung absolut sauberer Wärmegewinnung aus Holzpellets zu machen. Herzstück der neuen Pellet-Verfeuerungstechnologie ist eine speziell ausgeklügelte Luftstromführung bzw. -anreicherung in Kombination mit einer besonderen Brennkammerkonstruktion. Die Flamme verschwindet fast vollständig und reduziert die Feinstaub-Partikelemissionen auf ein Minimum – komfortabel, zuverlässig und ganz ohne kostenintensive Filtertechnik. Durch diesen Technologiefortschritt ist eine CO 2 -neutrale Verbrennung nicht nur gewährleistet, sondern bietet zugleich ein erhebliches Einsparpotenzial an Emissionen.

ZeroFlame® in Serienfertigung

Seit Mai diesen Jahres ist die flammenlose Technologie für die Brennwertbaureihe Pellematic Condens (10-14 kW) verfügbar. Der Aufpreis beträgt 690 Euro netto und ist damit etwa 50 Prozent günstiger als vergleichbare Filtersysteme. Hinzu kommt ein weiterer finanzieller Anreiz. Die neue Bundesförderung BEG bezuschusst besonders emissionsarme Biomassekessel unter 2,5 mg/m³ Staub mit einem Innovationsbonus von zusätzlich 5 Prozent. Damit steigt die Förderung für Sanierer beim Ölkesseltausch auf insgesamt 50 Prozent der Investitionskosten.