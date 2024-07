Fenster zu und trotzdem immer saubere frische Luft in der Wohnung – eine kontrollierte Raumlüftung macht genau das möglich. Ob im Neubau oder bei der Komplettsanierung – als flexibles System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnungen und Wohnhäusern, Büroräumen oder Wartezimmern bietet die neue zentrale Lüftungsserie von Dimplex zu jeder Jahreszeit ein Plus an Komfort: Im Sommer lässt sich so die Hitze aussperren, im Winter hingegen die Wärme im Raum halten. Und Allergiker profitieren sowieso, denn Pollen und Feinstaub haben dank integriertem Premium-Filter keine Chance.

In Deutschland halten wir uns im Schnitt zu 80 bis 90 Prozent der Zeit in Innenräumen auf. Die Luftqualität innerhalb eines Gebäudes und ein gutes Raumklima haben daher entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Die drei neuen zentralen Lüftungsgeräte von Dimplex sorgen jederzeit für gesunde, frische Raumluft und schützen langfristig vor Feuchtigkeit und Schimmel im gesamten Haus über eine einzige Anlage. Je nach Anforderung und Bedarf können sie sowohl in Wohnräumen als auch in Büros, Schulen, Praxen oder Besprechungs- und Warteräumen die kontrollierte Be- und Entlüftung sicherstellen.

Eine Serie – drei Geräte: passend für Wohnräume, Büros, Schulen, Praxen

Als kleinstes Gerät der Baureihe ist das ZL-S 250 zur kontrollierten Raumlüftung von Flächen bis zu 150 m² geeignet und für eine Raumnutzung von bis zu acht Personen empfohlen. Es hat – wie die Produktbezeichnung bereits erkennen lässt – eine maximale Durchflussmenge von 250 m³/h und ist besonders flexibel in der Anbringung: Durch seine flache Bauweise (nur 242 mm Tiefe) kann es nicht nur horizontal oder vertikal an der Wand, sondern sogar an bzw. in der Decke installiert werden.

Das fast würfelförmige Gerät ZL-M 325 (Maße: 560x780x550 mm) hat eine maximale Durchflussmenge von 350 m³/h und kann Räumlichkeiten mit bis zu 200 m², in denen sich bis zu elf Personen aufhalten, effektiv belüften. Es lässt sich sowohl an der Wand montieren als auch stehend anbringen.

Die kontrollierte Be- und Entlüftung von bis zu 300 m² großen Räumen mit bis zu 15 Personen ermöglicht das ZL-P 450. Als größtes Lüftungsgerät der Dimplex ZL-Serie (730x906x502 mm) verfügt es über eine maximale Durchflussmenge von 450 m³ und eignet sich sowohl zur Wand- als auch Standmontage.

Überzeugend leise und hocheffizient

Durch ihre optimale Gerätekonstruktion zeichnen sich die ZL-Modelle durch eine extrem niedrige Schallemission und hohe Energieeffizienz aus: Die Wärmerückgewinnung liegt bei bis zu 90 Prozent. Optional sind alle drei Lüftungsgeräte auch mit Enthalpie-Wärmetauscher zur Feuchterückgewinnung erhältlich. Im Rahmen einer energetischen Sanierung bezuschusst die BAFA den Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung mit 15 Prozent. Im Neubau sind Anlagen zur kontrollierten Wohnraumlüftung inzwischen vielfach üblich, im Effizienzhaus 40 sogar vorgeschrieben.

Praktische Zusatzfunktionen sorgen für Extra-Wohnkomfort: So verfügt die Dimplex ZL-Serie über ein intelligentes Selbstdiagnosesystem mit Auskühl- und Vereisungsschutz für kalte Wintermonate. Und im Sommer wird die kühle Nachtluft durch einen integrierten Sommerbypass in die Wohnung gelassen.

Je nach Bedarf und Anwendung kann aus zwei zentral gesteuerten Regeleinheiten gewählt werden. Die Betriebsarten und die spezifischen Luftmengen je Stufe lassen sich mit dem Wochen-Timer zeitlich individuell einstellen. Alle ZL-Geräte lassen sich optimal mit dem Dimplex Luftverteilsystem Air 56 kombinieren. Bei der Planung, Auslegung und Installation unterstützt der Dimplex Service, der über eine Service-Hotline außerdem jederzeit bei Fragen zur Verfügung steht.

Dimplex – Experience Better Living

Ingenieurskunst, Qualität und Design „made in Germany“: In den Bereichen Wärme, Kälte und Lüftung bietet Dimplex intelligente Systemlösungen, die für mehr Wohlbefinden im Alltag sorgen. Die Marke gehört zur international agierenden Glen Dimplex Gruppe mit dem Stammsitz in Irland, deren Bestreben es ist, den Übergang zu einer nachhaltigen Welt mit den eigenen Produkten voranzutreiben. Ob Elektrowärme, Wärmepumpe, Warmwasser oder Lüftung – die nachhaltigen und aufeinander abgestimmten Produkte von Dimplex regeln die umfassende Klimatisierung im elektrisch betriebenen Haus der Zukunft und tragen mit minimalem Energieverbrauch zu maximaler Lebensqualität bei. Am Hauptsitz im oberfränkischen Kulmbach steht Dimplex seit 50 Jahren für Wärme- und Kältekompetenz. Hier werden die energieeffizienten und mehrfach ausgezeichneten Systeme im unternehmenseigenen Entwicklungsbereich konzipiert und zur Marktreife gebracht.

