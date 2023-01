Selten waren die Herausforderungen für die Haustechnikbranche so groß wie aktuell. Viele Unternehmen stellen Organisation, Portfolio und Prozesse auf den Prüfstand und entwickeln marktorientierte Anpassungsstrategien. So auch die ARGE Neue Medien, die im Dezember in einer außerordentlichen Hauptversammlung über ihre Neu-Ausrichtung informierte. Mit geschärfter Vision und fokussierten Handlungsfeldern will die ARGE den gestiegenen Anforderungen im nationalen und internationalen Datenumfeld begegnen und mehr Effizienz und Tempo erreichen. Dafür wurden neue Strukturen geschaffen, die das Know-how von Mitgliedern und Team bündeln und Entscheidungswege verkürzen.

Die DNA der ARGE sind elektronische Geschäftsprozesse und ein qualitatives Datenangebot für kaufmännische und planerische Prozesse. Vier Handlungsfelder konzentrieren die operativen Kernaufgaben des Verbands. Lead2Order fokussiert mit Badplanung, BIM und ETIM auf Planungsaktivitäten. Order2Cash zielt auf Transaktionen und umfasst EDI, VMI und Web-Services mit Preis- und Verfügbarkeitsauskünften. Im Datenmanagement werden Richtlinienarbeit, Zertifizierung, automatische Datenprüfungen und Multi-Channel Aktivitäten ausgebaut, um zielgruppenspezifische Datenanforderungen besser zu bedienen. PIM-Beratung, Coaching und prozessübergreifender Support sind wichtige Bausteine dafür. International stehen Leistungsausbau, Herstellerakquise, synergetische Kooperationen und die Weiterentwicklung der Building Master Data Guideline BMDG auf der ARGE-Agenda.

Neues Gesicht

Zusätzliche Power gibt es auf personeller Ebene. Mit Katharina Kirsch de Fernández wird das Team verstärkt. Die ausgewiesene Expertin für Marketing und Vertrieb hat langjährige Erfahrung in internationalen Märkten. Neben fundiertem Know-how aus der Sanitärbranche, zuletzt als Head of International Trade Marketing bei Villeroy & Boch, besitzt Kirsch de Fernández umfassende Kenntnisse der europäischen Elektrobranche, u. a. aus ihrer Zeit in Spanien. Als Senior Vice President und Programm Managerin Internationalisierung wird sie die Aktivitäten der ARGE in Europa verantwortlich vorantreiben.

Starke Gemeinschaft

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Tillmann von Schroeter und ARGE-Geschäftsführer Wolfgang Richter wünschen sich für die Zukunft mitgliedergetriebene Projektarbeit mit viel Interaktivität und Integration: „Gemeinsam mit strategischen Partnern und engagierten Dienstleistern können wir unsere ambitionierten Ziele erreichen. Zusammen sind wir stark bei der Gestaltung, z. B. bei der Etablierung von Standards in der Branche“.