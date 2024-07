Ob Neubau oder Modernisierung – barrierearme und barrierefreie Duschlösungen liegen bei Bauherren im Trend. Extraflache Duschwannen erleichtern durch eine geringere Einbautiefe die Umsetzung. Für die individuelle Badgestaltung hat Kinedo, eine Marke der SFA Deutschland GmbH, sein Portfolio an extraflachen Duschwannen erweitert. Mit den Modellen Kineone und Kinemoon Evo stehen ab sofort insgesamt neun verschiedene Varianten in unterschiedlichen Farben, Formen und Oberflächen zur Auswahl.

Das vielfältige Duschwannensortiment von Kinedo ermöglicht Bauherren eine flexible Badgestaltung. Die Modelle sind in zwei Materialien erhältlich: aus Mineralverbundwerkstoff Biolex oder aus wärme- und schallgedämmtem Acryl. Beide Varianten sind zuschneidbar und können an die Gegebenheiten im Bad angepasst werden. Dies ist insbesondere bei der Renovierung von Vorteil, da Größe und Form der Duschwanne bereits vorgegeben sind. Auch im Neubau können auf diese Weise individuelle Grundrisse realisiert werden.

Große Gestaltungsfreiheit

Bei allen Duschwannenmodellen stehen nicht nur verschiedene Farben und Formen zur Auswahl. Zusätzlich ermöglicht die umfangreiche Oberflächenpalette eine Granit-, Mond-, Holz- oder Natursteinoptik. Glatte Oberflächen in dezenten Farben erlauben eine zeitlose Badgestaltung. Zwei Neuheiten ergänzen das bestehende Duschwannensortiment: Kinemoon Evo und Kineone. Zwei besonders flache Duschwannen aus Mineralverbundwerkstoff, die sich ideal für einen barrierearmen bzw. barrierefreien Zutritt eignen.

Innovatives Material für den Sanitärbereich

Der Mineralverbundwerkstoff Biolex besteht zu über 80 % aus mineralischen Füllstoffen und Acrylharz. Aufgrund seiner hohen Stabilität und Langlebigkeit ist Biolex ideal für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet. Alle Duschwannen verfügen über eine rutschfeste Oberfläche der Klasse C (PN24), wodurch ein Höchstmaß an Sicherheit im Bad gewährleistet wird. Die mit Gelcoat versiegelte Oberfläche erleichtert zudem die Pflege und verleiht ein besonderes Finish. Darüber hinaus überzeugt das Material durch seine hohe Flexibilität. Je nach vorhandener Badsituation können die beiden neuen Modelle an bis zu vier Seiten zugeschnitten und an den Kanten gebohrt werden.

Neues Multitalent in Mondgestein-Optik

Kinemoon Evo ist ein echtes Multitalent und für alle Einbausituationen geeignet. Ganz gleich, ob bodengleich in den Estrich eingelassen, auf dem Boden aufliegend oder – ideal für die Badrenovierung – auf verstellbaren Sockelfüßen montiert: Das Duschwannenmodell findet mit seiner minimalen Höhe von nur 3 cm in jedem Bad seinen Platz. Als ästhetischer Blickfang wertet die Mondgesteinoptik, in fünf verschiedenen Farben verfügbar, das Bad optisch auf. Ein farblich abgestimmtes Ablaufgitter aus Metall befindet sich an der Stirnseite.

Puristische Neuheit in Granit-Optik

Die Duschwanne Kineone hat Kinedo ausschließlich für den bodengleichen Einbau entwickelt. Mit einer Höhe von nur 2 cm erfolgt die vollständige Einbettung von Duschwanne und Abfluss in den Estrich mit bodenbündiger Abdichtung. Kineone besticht zudem durch ein minimalistisches Design. In weißer, anthrazitgrauer oder steingrauer Granitoptik eignet sich die Duschwanne ideal für die moderne Badgestaltung.

Alles aus einer Hand

Für das perfekte Duscherlebnis bietet Kinedo zusätzlich Duschabtrennungen und Wandpaneele, die die extraflachen Duschwannen optimal ergänzen. Die Einbaumöglichkeiten sind vielfältig und umfassen die Installation in einer Nische, in einer Ecke oder als Wandausführung. Auch hier sind gestalterisch keine Grenzen gesetzt.

In fünf unterschiedlichen Duschabtrennungs-Serien stehen dem Bauherrn neben Walk-In Lösungen diverse Schwenk-, Falt- oder Schiebetürenvarianten zur Auswahl. Die zuschneidbare Wandpaneele Kinewall Design aus Aluminium-Verbund lassen sich in wenigen Schritten auf fast allen Untergründen im Bad anbringen und sorgen für ein neues Maß an Komfort und Wohlbefinden. Mit einer naturgetreuen Oberflächenstruktur in verschiedenen Dekoren und Farben bietet Kinewall eine große Designvielfalt für die individuelle Badgestaltung.

www.kinedo-bad.de