Von links: Thomas Heim, President Climate Solutions Europe bei Carrier, und Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb FC Bayern, haben vorzeitig bekannt gegeben, dass Viessmann Climate Solutions und der FC Bayern ihre internationale Zusammenarbeit bis 2029 verlängern.

Viessmann Climate Solutions setzt ein klares Signal für Beständigkeit und verlängert seine internationale Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München vorzeitig. Mit dieser Entscheidung festigt Viessmann Climate Solutions die Verbindung zum Rekordmeister der deutschen Bundesliga. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Die Verantwortlichen des FC Bayern suchen nicht nur stets den sportlichen Erfolg, sondern verfolgen auch ein konsequentes Engagement in Sachen Nachhaltigkeit. Als offizieller Klimapartner des FC Bayern München unterstützt Viessmann Climate Solutions den Rekordmeister unter anderem bei der Umsetzung der eigenen Klimastrategie. So wird beispielsweise die Allianz-Arena aktuell mit 19 hochinnovativen Viessmann-Wärmepumpen ausgestattet, um die Energieeffizienz des Stadions weiter zu verbessern und den CO₂-Ausstoß zu minimieren.

Thomas Heim, President Climate Solutions Europe bei Carrier, erklärt: „Die Verlängerung unserer Partnerschaft ist für uns auch ein Bekenntnis zu gemeinsamer Verantwortung. Der FC Bayern und Viessmann Climate Solutions teilen den Antrieb, Spitzenleistungen zu erbringen: auf dem Spielfeld und beim Klimaschutz. Gerade die Initiativen des Vereins zur CO₂-Reduktion in seinen Infrastrukturen passen perfekt zu unserer Vision regenerativer Klimalösungen. Wir sind stolz auf die bereits erzielten Erfolge und freuen uns, diesen Weg weiter gemeinsam zu gehen – entschlossen und zusammen als ein Team.“

Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb FC Bayern: „Wir freuen uns, diese von Vertrauen und Verlässlichkeit geprägte Zusammenarbeit mit Viessmann Climate Solutions fortzusetzen. Einen Partner an der Seite zu haben, der technologische Exzellenz mit dem Fokus auf die Bedeutung einer nachhaltigen Zukunft verbindet, ist für uns essenziell für den gemeinsamen Erfolg. Zusammen haben wir in der Vergangenheit auf dem Terrain effiziente und innovative Klimalösungen bereits viel bewegt, auf dieser Basis bauen wir auf. Wir sehen in Viessmann den idealen Begleiter, um unsere Ziele im Umwelt- und Klimaschutz weiter voranzutreiben. Für den FC Bayern gehen wirtschaftliche Entscheidungen mit gesellschaftlicher und umweltbezogener Weitsicht Hand in Hand.“

Bereits in der Vergangenheit basierte die Kooperation der beiden Marken Viessmann und FC Bayern München auf einer äußerst erfolgreichen Partnerschaft, die messbare Erfolge in der Markenkommunikation und Kundenbindung erzielt hat. Auf diesem Fundament wird nun die gemeinsame Zukunft gestaltet.

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Viessmann Climate Solutions und dem FC Bayern München geht in die Verlängerung. Anlässlich dieser zukunftsweisenden Entscheidung erklären Thomas Heim und Rouven Kasper ihre Vision und geben ein gemeinsames Versprechen ab: die konsequente Verfolgung und Erreichung großer Ziele – sei es auf dem Spielfeld oder im Bereich zukunftsfähiger Klimalösungen. Zusammengefasst ist dies in einem sehenswerten Video: www.youtube.com/watch?v=uqo-s7103vA