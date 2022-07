Im Bild Zehnder Zeno Bow in der Farbvariante „Terracotta“, der sich mit seinem warmen und erdigen Look harmonisch in die Farbwelt „Mother Earth“ integriert. Zudem großes Praxisplus: Dank seiner gebogenen Rohre verfügt der Zeno Bow über einen großen Wandabstand für bequemes Aufhängen von großen Badetüchern.

Der Heizkörper-Spezialist Zehnder bietet seine Basis-Heizkörper Zehnder Zeno und Zehnder Zeno Bow ab sofort in der umfassenden bunten Vielfalt des neuen Zehnder Farbkonzepts an. Dabei finden nun annähernd 50 moderne Farbkompositionen ihre Zuordnung in den fünf neuen Zehnder Farbwelten. Die farbigen Optionen gelten dabei für alle Ausführungsvarianten des Zehnder Zeno und des Zehnder Zeno Bow. Insbesondere in der rein elektrischen Version eignet sich Zehnder Zeno ideal für die nachträgliche Installation sowie als Ergänzung zur Fußbodenheizung für ein schnelles, bedarfsgerechtes Erwärmen des Badezimmers.

Aus annähernd 50 neuen Farbkompositionen kann der Kunde ab sofort wählen, um den bisher ausschließlich im klassischen Weiß angebotenen Badheizkörper eindrucksvoll im Badezimmer zu inszenieren. Dabei reflektiert jede Farbwelt aktuelle Farb- und Stiltrends und ist zugleich zeitlos attraktiv, so dass Zehnder Zeno und Zehnder Zeno Bow in jeder gewählten Farbvariante auch in vielen Jahren noch up to date sein werden. Und wer bei den über 50 neuen Farbnuancen immer noch nicht fündig geworden ist, kann sich von Zehnder wie gewohnt seinen ganz persönlichen Farbwunsch erfüllen lassen. Seinem Ruf als echter Bad-Alleskönner wird Zehnder Zeno überzeugend gerecht, grundsätzlich indem er in vier Bauhöhen, ein- oder doppellagig und mit dem klassischen 50-mm Mittelanschluss angeboten wird. Und dank eines möglichen seitlichen Thermostat-Anschlusses in bequemer Griffhöhe praktiziert Zehnder Zeno als Austausch-Heizkörper auch noch alltagstaugliche Barrierefreiheit. Zehnder Zeno Bow überzeugt durch bequemes Aufhängen von Hand- und großen Badetüchern durch den großen Wandabstand der gebogenen Rundrohre.

Auch das Thema „Anschlussarmaturen und Thermostate“ wurde konsequent „farbig“ zu Ende gedacht, indem Zehnder ausgewählte Produkte des Ventilprogramms der Zehnder Design Line in den neuen Farben anbietet. Damit gibt es nun zukünftig die beiden Heizkörper der Zeno-Familie inkl. technischer Komponenten in einem einheitlichen Farblook. Diese um das Thema Farbe nochmals erweiterte Modellvielfalt macht Zehnder Zeno zum perfekten Heizkörper in Neubau und Renovation – und zwar für jede denkbare räumliche und technische Badsituation.