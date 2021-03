Mit der innovativen Raumklima-Systemlösung Zehnder ComfoClime System zum Heizen, Lüften, Kühlen und zur Warmwasserbereitung geht der Raumklimaspezialist Zehnder neue Wege in puncto Wohngesundheit. Die neueste Produktentwicklung aus dem Hause Zehnder besteht aus der speziell für dieses Anforderungsprofil konzipierten Luft/Luft-Wärmepumpe Zehnder ComfoClime Q, dem beliebten Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q, der hochwertigen Warmwasser-Wärmepumpe Zehnder ComfoHeat DHW und dem vorgedämmten Luftverteilsystem Zehnder ComfoFresh mit Thermal Shield. Alle Komponenten des Systems werden den höchsten Ansprüchen an Qualität, Effizienz und Komfort gerecht. Ein innovatives Regelungskonzept sorgt dabei für smarte Konnektivität und intuitive Steuerung. Die Zehnder Raumklima-Systemlösung eignet sich optimal für den Einsatz in Einfamilienhäusern mit Niedrigstenergiestandard und ist speziell auf die Wohnbedürfnisse moderner Fertighäuser zugeschnitten.

Die Raumklima-Systemlösung Zehnder ComfoClime System deckt alle Ansprüche an ein gesundes, komfortables und nachhaltiges Raumklima in modernen Einfamilienhäusern ab. Das zentrale Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q in Kombination mit der neuen Luft/Luft-Wärmepumpe Zehnder ComfoClime Q bildet das Herzstück. Zehnder ComfoAir Q übernimmt die permanente Frischluftzufuhr inklusive Filterung sowie Wärme- und Feuchterückgewinnung durch einen wirkungsstarken Enthalpietauscher. Die innovative Ventilatorentechnologie ermöglicht dabei einen besonders leisen und sparsamen Betrieb, womit eine hohe Energieeffizienz erreicht wird. Die Luft/Luft-Wärmepumpe Zehnder ComfoClime Q verwendet Energie aus der Außen- und Fortluft und erwärmt oder kühlt damit wahlweise die Zuluft, die in die Räume einströmt. Dank Invertertechnologie in Verbindung mit dem modernen Kältemittel R32 werden maximale Wirkungsgrade erzielt und der Stromverbrauch minimiert. Für die Warmwasserbereitung wird zudem die Warmwasser-Wärmepumpe Zehnder ComfoHeat DHW 300 in das System integriert.

Das neue, komplett vorgedämmte Luftverteilsystem Zehnder ComfoFresh mit Thermal Shield wurde mit Hilfe der jahrelangen, praxiserprobten Expertise des Raumklimaspezialisten auf dem Gebiet der Luftverteilung entwickelt und überzeugt mit einer bisher auf dem Markt einzigartigen Konzeption. Zehnder ComfoFresh mit Thermal Shield ist modular aus zahlreichen neuen Komponenten aufgebaut, welche je nach Bedarf individuell zusammengestellt und somit dem jeweiligen Bauvorhaben exakt angepasst werden können. Neben den vorgedämmten Lüftungsrohren Zehnder ComfoTube Therm, wahlweise als Rund- oder Flachovalrohr, gehören auch ausgeklügelte Verbindungselemente aus EPP zum Repertoire. Das Verteilerkonzept ComfoWell Therm aus Schalldämpfer, sowie Anschluss- und Brückenmodulen bildet das Bindeglied zwischen Lüftungsgerät und Luftverteilnetz. Abgerundet wird das Luftverteilsystem für Zehnder ComfoClime System durch spezielle Außenwandgitter und beheizbare Luftauslässe.

Mit Zehnder ComfoLogic verfügt die Raumklima-Systemlösung zudem über ein ausgereiftes Regelungskonzept, mit dessen Hilfe sich alle Komponenten bequem aufeinander abstimmen, von überall aus warten und auch in die Smart Home Umgebung integrieren lassen. Die intelligente Zehnder Raumklima-Systemlösung aus einer Hand garantiert somit Sicherheit, Zeitersparnis bei der Montage und stets optimale Zusammenarbeit aller Einzelkomponenten.

Die Raumklima-Systemlösung Zehnder ComfoClime System ist ab der zweiten Jahreshälfte 2021 erhältlich.

Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.