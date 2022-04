Pressemeldung

Unter dem Motto „AUFWIND“ startete der internationale Raumklimaspezialist Zehnder im Sommer 2019 sein neues, in der Lüftungsbranche bisher einzigartiges Partnerprogramm. Seit dem Start von „AUFWIND“ hat sich der Kreis an Lüftungspartnern stetig vergrößert, welche von den zahlreichen und vielfältigen Vorteilen profitieren, die das Partnerprogramm zu bieten hat. Ob Premium-Hotlines für Technische Beratung und Kundendienst mit Rückrufversprechen, eigene Online-Schulungen, exklusive Garantieverlängerung auf 10 Jahre, Weiterleitung von potentiellen Aufträgen oder Unterstützung beim Marketing: Mit all seinen Leistungen und Angeboten zielt der Raumklimaspezialist darauf ab, seine Partner im Arbeitsalltag zu entlasten, damit diese mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben haben und als Lüftungsexperten von einer positiven Zukunft im wachsenden Lüftungsmarkt profitieren können. Ein guter Anlass also, um an dieser Stelle genau diejenigen Menschen zu Wort kommen zu lassen, für welche das Partnerprogramm konzipiert wurde: kompetente Fachhandwerker, die zwei essenzielle Gemeinsamkeiten mit Zehnder haben. Erstens stellt das Thema Lüftung einen zentralen Aspekt ihres Tagesgeschäfts dar und zweitens wollen sie stets den idealen Service bieten.

Johannes Möllers, Möllers GmbH & Co. KG, Köln:

„Mit dem Partnerprogramm ‚AUFWIND‘ hat Zehnder uns als Fachhandwerksbetrieb eine sehr gute ‚Werkzeugkiste‘ an die Hand gegeben – und das nicht nur im übertragenen Sinne. Einerseits bekommen wir von Zehnder technische Unterlagen und Marketingunterstützung, wenn wir sie mal benötigen, wie etwa Flyer oder mit unserem Firmenlogo bedruckte T-Shirts. Im Rahmen der Partnerschaft hat Zehnder unser Team zum Beispiel auch kostenlos mit hochwertigen Servicekoffern ausgestattet. Die sind beim Einbau und der Wartung von Zehnder Lüftungsgeräten eine ungemeine Hilfe. Auch das ‚AUFWIND‘ Serviceportal ist sehr übersichtlich gestaltet und lässt sich intuitiv bedienen, was ich persönlich sehr schätze. Ein weiterer essenzieller Punkt für mich sind die exklusiv angebotenen Online-Schulungen, denn meine Mitarbeiter sind alle sehr wissbegierig und lernbereit. Hier können wir alle auf unkomplizierte Art und noch dazu per Webcam vom Arbeitsplatz aus weiterbilden und so immer auf dem neusten Stand bleiben. Kurz gesagt: ‚AUFWIND‘ soll uns die Arbeit erleichtern und das klappt wirklich sehr gut!“

Michele Testa, Testa Haus- & Energietechnik, Ulm:

„Zehnder vereinfacht mir als ‚AUFWIND‘ Partner die Planung und Auslegung eines Lüftungssystems erheblich. Was mich besonders überzeugt, ist die Möglichkeit, Gebäudepläne, die ich vom zuständigen Architekten bekomme, an die Zehnder Planungsabteilung weiterleiten zu können und binnen 24 Stunden die fertige Lüftungsauslegung zu erhalten. So kann ich die Architekten, mit denen wir zusammenarbeiten, schnell und ohne Aufwand zufriedenstellen. Außerdem ermöglicht ‚AUFWIND‘ eine erhöhte Garantie von 10 Jahren auf Zehnder Produkte, was mir und besonders meinen Kunden natürlich ein extra Maß an Sicherheit gibt. Die spezielle Servicenummer, unter der mir telefonisch bereits nach wenigen Sekunden weitergeholfen wird, rundet dieses Rundum-Sorglos-Paket optimal ab.“

Jürgen Gortmann, Glüpker Lufttechnik GmbH, Uelsen:

„Wir verbauen etwa 200 Zehnder Lüftungsanlagen im Jahr. Wenn wir da mal kurzfristig Ersatzteile oder Rücksprache mit einem Zehnder Servicetechniker brauchen, kommt die spezielle Partner-Hotline äußerst gelegen. Durch die Priorisierung als ‚AUFWIND‘ Partner arbeiten wir schneller, effizienter und mit zufriedeneren Kunden – mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Mir fällt auch kein anderer Hersteller ein, der eine 10-Jahres-Garantie auf seine Geräte anbietet.“