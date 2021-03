Raumklimaspezialist Zehnder ist seit dem 01. März 2021 Mitglied des Bundesverbands Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF) und unterstützt den etablierten Verband zukünftig mit seiner Expertise aus dem Geschäftsbereich Heiz- und Kühldecken-Systeme. Zugleich profitiert Zehnder von einem konstruktiven Informationsaustausch unter den führenden Qualitätsanbietern der Branche. „Wir wollen die Branche dabei unterstützen, Flächenheiz- und Flächenkühlsysteme weiter auf dem Markt zu etablieren und identifizieren uns mit der Idee, allen interessierten Marktpartnern ein herstellerneutrales Kompetenzzentrum zu bieten“, erklärt Claudia Lurz, Produktmanagerin Zehnder Heiz- und Kühldecken.

Der BVF mit Sitz in Dortmund ist seit seiner Gründung 1971 ein neutral agierender Partner für Unternehmen im Bereich der Flächenheizung und Flächenkühlung, der sich für die Etablierung von Technik- und Qualitätsstandards einsetzt. Er zählt mittlerweile über 60 Mitglieder und umfasst diverse Arbeits-, Redaktions- und Fachkreise. Durch seine Neutralität kann der Verband auf Änderungen in der Normung und Gesetzgebung Einfluss nehmen und die Platzierung der Systeme der Flächenheizung und Flächenkühlung am Markt vorantreiben. Im BVF werden dazu technische Richtlinien und Informationen zur Dokumentation der anerkannten Regeln der Technik erarbeitet. Der BVF ist auch Ansprechpartner für allgemeine und systemübergreifende Informationen für Bauherren, Architekten, Installateure etc. Aktuelle Schwerpunkte sind Modernisierungssysteme sowie Heizen und Kühlen über die Decke.

Neben seinen Kompetenzfeldern Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung und Design-Heizkörper ist Zehnder auch seit vielen Jahren Impulsgeber im Bereich der Beheizung und Kühlung von Verwaltungsgebäuden, Schulungs- und Tagungszentren sowie öffentlichen Gebäuden und Schulen. Im Zuge seiner Mitgliedschaft im BVF wird sich der Raumklimaspezialist daher speziell mit seinem Expertenwissen im Bereich der Heiz- und Kühldecken einbringen. Hier bietet Zehnder ein breites Produktspektrum an geschlossenen Decken und Deckensegeln an, die entweder aus Metall oder Gipskarton gefertigt werden und über eine Aktivierung via Aluminium oder auch Naturgraphit verfügen.

„Innerhalb des BVF ist Zehnder zukünftig Teil der Fachgruppe Kühl- und Heizdecken, wo wir gemeinsam mit unseren Branchen-Kollegen ziel- und lösungsorientiert allgemeingültige Richtlinien und Publikationen erarbeiten werden“ kommentiert Zehnder Produktmanagerin Claudia Lurz. Die Fachgruppe wurde 2018 vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen gegründet und befasst sich seither mit jeglichen Fragen der Technik und des Marketings für Produkte und Systeme dieses Marktsegments.