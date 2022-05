Pressemeldung

Mit dem neuen Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Fit 100 bietet der Raumklimaspezialist ein neues Maß an Flexibilität bei der Planung – im Neubau genauso wie in der Sanierung. Mit einem maximalen Luftvolumen von 100 m3/h fungiert das Komfort-Lüftungsgerät als perfektes Bindeglied zwischen den dezentralen Lüftungslösungen und den zentralen Lüftungssystemen im Zehnder Portfolio und eignet sich damit besonders für den Einsatz in Gebäuden mit mehreren Parteien. Der besondere Clou dabei ist, dass Zehnder ComfoAir Fit 100 sowohl als einzelnes, dezentrales Gerät als auch innerhalb eines Komfort-Lüftungssystems mit Luftverteil-Komponenten und digitaler Steuerung betrieben werden kann. Durch die kompakten Abmessungen geht keine wertvolle Wohnfläche verloren, gleichzeitig ist das Komfort-Lüftungsgerät kaum wahrnehmbar – weder optisch noch akustisch. Die Möglichkeit einer Montage bereits im Rohbau und die ausgesprochen einfache Installation runden das Leistungsportfolio von Zehnder ComfoAir Fit 100 optimal ab.

Das neue Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Fit 100 besticht durch seine besonders flexiblen Installationsmöglichkeiten: Aufgrund der geringen Abmessungen von lediglich 794 x 422 x 215 mm kann das semi-zentrale Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Fit 100 sowohl in der Decke, im Aufputz als auch wandintegriert installiert werden. Damit ist das Komfort-Lüftungsgerät nicht nur ästhetisch versteckt, es beansprucht auch keinerlei Wohnfläche. Bei einer Wandintegration findet Zehnder ComfoAir Fit 100 mithilfe des passenden Einbaukastens zudem bereits in der Rohbauphase seinen Platz, was für ein hohes Maß an Planungssicherheit sorgt.

Im Zusammenspiel mit aufeinander abgestimmten Zehnder Luftverteilkomponenten versorgt das Komfort-Lüftungssystem mit Zehnder ComfoAir Fit 100 die ganze Wohneinheit mit frischer Luft. Der Einsatz als alleinstehende, dezentrale Lüftungslösung für einzelne Zimmer ist dank der intelligenten Konzeption ebenso möglich, wodurch Zehnder ComfoAir Fit 100 ein maximales Maß an Flexibilität bietet. Die Bedienungsmöglichkeiten des semi-zentralen Komfort-Lüftungsgeräts sind ebenso vielfältig wie praktisch: von der klassischen Bedieneinheit über vollautomatischen und bedarfsgerechten Luftaustausch mithilfe intelligenter Sensoren bis hin zur bequemen Steuerung via App – dem Komfort und den individuellen Wünschen der Bewohner sind hier keinerlei Grenzen gesetzt.

Der integrierte Enthalpietauscher sorgt für energieeffiziente Wärme- und komfortable Feuchterückgewinnung und lässt das semi-zentrale Komfort-Lüftungsgerät komplett ohne Kondensatanschluss auskommen. Mit einem transportierten Luftvolumen von bis zu 100 m3/h qualifiziert sich das Komfort-Lüftungssystem mit Zehnder ComfoAir Fit 100 für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern, Studentenwohnheimen, Seniorenzentren, Ferienwohnungen oder Mikroapartments und eignet sich zudem für die Nutzung sowohl in Neubauprojekten als auch im Zuge von Sanierungsarbeiten.