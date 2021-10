Stellenangebot

Für unseren Geschäftsbereich komfortable Wohnraumlüftung und Radiatoren suchen wir im Rahmen unserer Wachstumsstrategie und der damit verbundenen Konzentration auf die Serviceperformance im After Sales / Kundendienst in der Abteilung Technische Beratung am Standort Lahr Sie als konzeptionell versierte und umsetzungsstarke

Teamleitung (m/w/d) Technische Beratung /

Technical Customer Support

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Führung und Steuerung des Teams Technische Beratung mit aktuell 6 Mitarbeitenden

Weiterentwicklung des erforderlichen Produkt-/Markt-/Wettbewerbswissens im Team

Verantwortung für die termingerechte kaufmännische und sachlich technisch korrekte Bearbeitung von Serviceanfragen und Reklamationen im Team des technischen Customer Supports (2nd Level)

Proaktives Initiieren der technischen Lösungsfindung in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen

Aufbau und Monitoring von Reports, Statistiken und Formular mit dem Ziel einer hohen Servicequalität

Weiterentwicklung und Professionalisierung unseres technischen Telefon-Supports

Mitarbeit im Team sowie Analyse und Klassifizierung von Reklamationen, Gewährleistungsanträgen und Meldungen über ein Ticketsystem

Mitarbeit bei der Umsetzung wichtiger Serviceprojekte

Ihre Qualifikationen:

Technisches Studium bzw. Ausbildung, z.B. Studium Versorgungsingenieurwesen, Fortbildung zum Meister (m/w/d), oder als Betriebswirt (m/w/d) mit technischer Affinität

Fundiertes Praxiswissen im Bereich Sanitär-Heizung-Klima-Lüftung, im technischem Telefonsupport oder einer vergleichbaren technisch-kaufmännischen Funktion

Erste fachliche und disziplinarische Führungserfahrung

Ausgeprägte Organisations- und Koordinationsfähigkeit

Projektmanagement-Erfahrung von Vorteil

Fähigkeit zur Analyse und Interpretation von Geschäftsabläufen sowie Kennzahlen

Bodenständigkeit, überdurchschnittlichkommunikative Kompetenz, sehr gutes Verhandlungsgeschick

Unternehmerische Denk- und Handlungsweise, hohe Umsetzungs- und Ergebnisorientierung

Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen und Kenntnisse in SAP wünschenswert

Was wir bieten:

Strukturierte und umfangreiche Einarbeitung

Ein angenehmes Arbeitsklima in einem kollegialen Umfeld mit der Möglichkeit seine Persönlichkeit und Ideen für das zukunftsfähige Thema Raumklima einzubringen

Einen modern ausgestatten Arbeitsplatz an unserem Standort in Lahr

Möglichkeit zur mobilen Arbeit

Leistungsgerechte Bezahlung und vielfältige Benefits (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Corporate Benefits, Firmenevents)

Sie sind interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin.

Zehnder Group Deutschland GmbH

Daniela Bührle

Almweg 34

77933 Lahr

07821/586-255