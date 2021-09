Stellenangebot

Das Marketing Zehnder Group Deutschland GmbH ist für die erfolgreiche Einführung der Produkte in den Märkten Deutschland, Österreich und Luxemburg verantwortlich. Eine Voraussetzung für den Markterfolg ist die Erfüllung von gesetzlichen und normativen Anforderungen, die wir durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse nachweisen. Deshalb suchen wir in unserem Geschäftsbereichs Comfosystems am Standort Lahr Sie in unbefristeter Anstellung als strukturiert arbeitenden und teamorientierten Kollegen in der Rolle

Produktmanager Zertifizierung (m/w/d)

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Verantwortlichkeit für die marktspezifischen Zertifikate

Übernahme der federführenden Projektleitung des kompletten Zertifizierungsprozesses für die Märkte Deutschland, Österreich und Luxemburg

Organisation der Audits der Zertifizierungsstellen in den PBUs wie z.B. Zwolle oder Reinsdorf

Durchführung von Produktzulassungen mit den jeweiligen Zulassungsinstituten

Eigenverantwortliches Schnittstellen-Management zwischen Produktion/Entwicklung und den Zulassungsinstituten

Zielgerichtete und eigenverantwortliche Planung der jährlich durchzuführenden Zulassungen

Erstellung von neuen bzw. Erneuerung von bestehenden bzw. abgelaufenen Zertifizierungen für Zehnder-Produkte Fokus Lüftung CSY sowie für OEM- und Handelsmarken

Erstellung von sogenannten Environmental Product Declarations (EPD)

Mitarbeit in Entwicklungsprojekten um die Anforderungen für lokale Zulassungen einzubringen

Ihre Qualifikationen:

Abgeschlossene technische Ausbildung als Techniker (m/w/d), Meister (m/w/d) oder Technisches Studium, z.B. Versorgungsingenieurwesen

Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich technische Entwicklung, Beratung oder Produktmanagement in der SHK Branche

Fundiertes Fachwissen auf dem Gebiet Lüftung, Systemintegration inkl. Regeltechnik

Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von MS-Office-Programmen sowie CAD

Projektmanagement Know-how, hohe soziale Kompetenz und gutes Kommunikationsvermögen

Hohes Maß an Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Kundenorientierung

Vertriebsorientiertes Denken, analytische und zielstrebige Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Projekten

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Reisebereitschaft - Die Tätigkeit als Produktmanager Zertifizierung erfordert eine Reisetätigkeit von ca. 20%, zu Partnern und Produktionsstätten in Deutschland und Europa.

Sind Sie interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin.

Hier kommen Sie direkt zum Karriere Portal.

Zehnder Group Deutschland GmbH

Daniela Bührle

Almweg 34

77933 Lahr

07821/586-255