Stellenangebot

Im Rahmen unserer weiteren Wachstumsstrategie in unserem Geschäftsbereichs Comfosystems am Standort Lahr suchen wir für den Produktbereich Raumklima­Systemlösungen innerhalb des Sortiments Kontrollierte Wohnraumlüftung in den Märkten Deutschland, Luxemburg und Österreich Sie als

Produktmanager Raumklima-Systemlösung (m/w/d)

Schwerpunkt Heizung-Lüftung-Regelungstechnik

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Planung, Koordination und Realisierung der Produktstrategie sowie der Marketing- und Verkaufsförderungsaktivitäten von Produkten zum Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasser mit zusätzlichem Fokus auf Regeltechnik für die Systemintegration

Betreuung des Produktsortiments unter Profitabilitäts- und Marktgesichtspunkten in enger Abstimmung mit dem Vertrieb

Durchführung von Marktrecherchen und Wettbewerbsbeobachtungen

Identifizierung und Bewertung von relevanten Trends und Technologien

Planung, Leitung und Kontrolle von Projekten und Produktentwicklungsprozessen

Durchführung von Produktschulungen für unsere Kunden und Mitarbeiter

Ihre Qualifikationen:

Abgeschlossene Ausbildung als Techniker/in, Meister/in oder Versorgungsingenieur/in, idealerweise mit Schwerpunkt Heizung-Lüftung-Regelungstechnik

Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Heizung-Lüftung-Regelungstechnik • Fundierte Erfahrung im Produktmanagement, idealerweise im gesuchten Tätigkeitsbereich, sind von Vorteil

Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von MS-Office-Programmen sowie CAD

Sie sind kommunikationsstark und zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

Sie denken vertriebsorientiert und gehen bei der Bearbeitung von Projekten analytisch und zielstrebig vor

Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sind Sie interessiert?

Dann freuen wir uns auf Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin.

Jetzt bewerben

Zehnder Group Deutschland GmbH

Daniela Bührle

Almweg 34

77933 Lahr