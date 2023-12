Zehnder Group verbessert die Lebensqualität durch umfassende Lösungen für das Raumklima. Die Produkte und Systeme der Zehnder Group zur Heizung und Kühlung, komfortablen Raumlüftung und Luftreinigung zeichnen sich durch hervorragendes Design und hohe Energieeffizienz aus. In ihren Geschäftsfeldern gehört die Gruppe mit Marken wie Zehnder, Acova und Core zu den Markt- und Technologieführern. Wir arbeiten als ein hervorragendes Team mit unseren Kunden zusammen, sind engagiert, strahlen Leidenschaft aus und lieben unsere Tätigkeit – alles, um sicherzustellen, dass wir beim Kunden immer die erste Wahl sind. Als Innovationsführer beschäftigen wir weltweit 3.500 Mitarbeitende, davon ca. 600 am Standort Lahr.

Zur Verstärkung unseres Geschäftsbereichs Climate Ceiling Solutions (CCS) am Standort Lahr suchen wir Dich als

Oberbauleiter (all) / Leiter der Bauabteilung (all)

Deine Aufgabenschwerpunkte:

Du führst das Team Bau- und Projektmanagement sowie die Systemplanung (technisches Büro) fachlich und disziplinarisch.

Dabei stellst Du gemeinsam mit Deinem Team (Projektleiter, Bauleiter, Systemplaner) die termingerechte, qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Ausführung der Klimadeckenprojekte sicher.

Du arbeitest interdisziplinär mit den Teams aus Vertrieb, Kalkulation und Produktion zusammen und bist in enger Abstimmung mit dem Vertriebscontrolling und dem Vertriebssupport.

Du sorgst eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden (Generalunternehmen, Ingenieurbüros, HLK-Installationsunternehmen) und Lieferanten bzw. Nachunternehmern.

Du sorgst für Verständnis der Anforderungen intern und extern, erkennst Optimierungspotenziale und treibst die Standardisierung in Abläufen und Tools voran. Dazu wickelst Du auch einzelne Projekte selbst als Projektleiter (all) ab.

Du stellst die sachgemäße Projektdokumentation und das Projektcontrolling sicher.

Du bringst Reisebereitschaft mit.

Deine Qualifikationen:

Entweder eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bau-, Ausbau- bzw. HLK-Umfeld mit entsprechender Weiterqualifikation (z.B. Techniker/Meister) oder ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen Architektur, Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik oder vergleichbare Studienrichtung

Mehrjährige Berufserfahrung in der (Bau-) Projektleitung, vorzugsweise im Schlüsselfertigbau-, Deckenbau- oder HLK-Umfeld

Du hast bereits Führungserfahrung, Drive und gute Kommunikationsfähigkeiten.

Du besitzt sehr gute Kenntnisse im Bauvertragsrecht (VOB), in der Baukalkulation und ausgeprägtes Verhandlungsgeschick

Englischkenntnisse für den Austausch mit unseren internationalen Kollegen sind ein Plus

Der sichere Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln, den gängigen MS Office-Produkten (Word, Excel, Outlook, Teams) und ERP/CRM-Anwendungen ist für Dich selbstverständlich

Unser Angebot:

Eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe mit Raum für Individualität in einer familiären Unternehmenskultur

Ein attraktives Gehaltspaket, bestehend aus fixer und variabler Vergütung und vielfältige Benefits (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Corporate Benefits, Firmenevents u.a.)

Ein neutraler Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

Unterstützung bei der Einrichtung eines Homeoffice

Ein bodenständiges und sehr kollegial-hilfsbereites Team

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin vorzugsweise über das Karriereportal unserer Homepage career.zehndergroup.com/



Für Rückfragen wende Dich gerne an unser HR-Team. Entweder per E-Mail an stellen(at)zehnder-systems.de oder telefonisch an den/die zuständige/n HR Business Partner/in.

Jasmin Schwanbeck

HR Business Partner

+497821586674