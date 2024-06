Zehnder Group verbessert die Lebensqualität durch umfassende Lösungen für das Raumklima. Die Produkte und Systeme der Zehnder Group zur Heizung und Kühlung, komfortablen Raumlüftung und Luftreinigung zeichnen sich durch hervorragendes Design und hohe Energieeffizienz aus. In ihren Geschäftsfeldern gehört die Gruppe mit Marken wie Zehnder, Acova und Core zu den Markt- und Technologieführern. Wir arbeiten als ein hervorragendes Team mit unseren Kunden zusammen, sind engagiert, strahlen Leidenschaft aus und lieben unsere Tätigkeit - alles, um sicherzustellen, dass wir beim Kunden immer die erste Wahl sind. Als Innovationsführer beschäftigen wir weltweit 3.500 Mitarbeitende, davon ca. 600 am Standort Lahr.

Zur Verstärkung unseres Teams Logistik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Dich als

Mitarbeiter Logistik (all)

Deine Aufgabenschwerpunkte:

Du führst allgemeine Lagertätigkeiten durch, insbesondere das Ein-, Aus- und Umlagern von Waren innerhalb des Distributionslagers mithilfe von Flurförderzeugen.

Du entlädst LKWs mithilfe von Flurförderzeugen.

Du verpackst und umreifst bzw. umwickelst Versandeinheiten.

Du stellst Kundenaufträge zusammen und führst Kommissioniertätigkeiten mittels Scanner aus.

Du hältst alle unternehmensweit gültigen Arbeitsanweisungen und Prozesse ein und sorgst für Ordnung und Sauberkeit in Deinem Verantwortungsbereich.

Du wickelst alle anfallenden Aufgaben und Kundenaufträge ordnungsgemäß und termingerecht ab.

Deine Qualifikationen:

Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich Lagerhaltung und Logistik sammeln können und besitzt einen gültigen Staplerschein.

Du bist physisch belastbar insb. für Heben und Tragen von Lasten.

Neben der Bereitschaft in Schichtdienst zu arbeiten besitzt Du gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Du besitzt Kommunikationsfähigkeit, insbesondere im Umgang mit verschiedenen Kulturen, bist teamfähig und bleibst auch in hektischen Situationen belastbar.

Neben einer strukturierten und zuverlässigen Arbeitsweise zeichnest Du Dich durch Pünktlichkeit, Offenheit und Hilfsbereitschaft aus.

Unser Angebot:

Eine strukturierte Einarbeitung und ein angenehmes Arbeitsklima in einem bodenständigen und hilfsbereiten Team.

Eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe Aufgabe in einer familiären Unternehmenskultur.

Eine leistungsgerechte Bezahlung und vielfältige Benefits (Corporate Benefits, vielseitige Weiterbildungsangebote, Mitarbeiterrabatte, JobRad, subventionierte Kantine etc.).

Sonderzahlungen sowie direkte Erfolgsbeteiligung und weitere Zuwendungen.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin vorzugsweise über das Karriereportal unserer Homepage career.zehndergroup.com/

Für Rückfragen wende Dich gerne an unser HR-Team. Entweder per E-Mail an stellen(at)zehnder-systems.de oder telefonisch an den/die zuständige/n HR Business Partner/in.

Daniela Bührle

HR Business Partner

+49 7821 586 255