Stellenangebot

Zur Verstärkung des Trainerteams unserer Zehnder Akademie suchen wir für unsere Geschäftsbereiche Komfortable Wohnraumlüftung sowie Design-Heizkörper an unseren Trainingsstandorten im Bundesgebiet sowie an unserer Trainingszentrale in Lahr Sie als begeisterungsfähigen und serviceorientierten

Ingenieur der Versorgungstechnik / TGA Planer als Technischer Trainer (m/w/d)

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Als technischer Trainer (m/w/d) für unseren Geschäftsbereich Komfortable Wohnraumlüftung sowie Design-Heizkörper schulen Sie als Experte (m/w/d) unsere Kunden mit dem Fokus der Kundengruppe Architekten und Planer. Ihre Aufgabenschwerpunkte sind wie folgt:

Eigenverantwortliche Konzeption, Planung, Durchführung und Nachbereitung von Live Online-Schulungen, Web Based Trainings und Lernvideos

Eigenverantwortliche Konzeption, Planung, Durchführung und Nachbereitung von Theorie- und teilweise Praxis-Schulungen

Erstellung und kontinuierliche Pflege von Schulungsunterlagen und -materialien für die Praxis-, Theorie- und Online-Schulungen sowie die Weiterentwicklung der Inhalte im Hinblick auf veränderte Gesetzgebungen, Richtlinien, Normen sowie Produktneuheiten und -weiterentwicklungen

Proaktive Gestaltung der Lernplattform

Mitarbeit bei der Erstellung der Zehnder Akademie Schulungsbroschüre und Schulungsprogramm

Nach Bedarf Unterstützung bei der Gestaltung von Praxismodellen für Schulungszwecke

Teilnahme an Messeveranstaltungen

Ihre Qualifikationen:

Abgeschlossenes Ingenieurstudium, z.B. mit Schwerpunkt Versorgungstechnik, oder eine abgeschlossene technische Berufsausbildung, z.B. als Techniker oder TGA - Planer (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Wohnraumlüftung

Von Vorteil ist eine zusätzliche Ausbildung in der Sanitär- oder Heizungstechnik und / oder eine Weiterbildung zum Meister (m/w/d)

Mind. 3 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise im Bereich Versorgungstechnik bzw. Heizung, Lüftung, Klima

Idealerweise erste Erfahrungen in der Durchführung von Schulungen und der Ausarbeitung von Lernmaterialien

Fähigkeit, komplexe Inhalte zu strukturieren und einprägsam zu vermitteln

Hohes technisches Verständnis und Interesse im Bereich SHK Lösungen

Digitale Affinität und sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen

Hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

Stark ausgeprägte Kundenorientierung gepaart mit Empathie

Bereitschaft regelmäßig Präsenz an unserem Trainingsstandort Lahr zu zeigen und nach Bedarf bundesweit zu reisen

Was wir bieten:

Strukturierte und umfangreiche Einarbeitung

Ein angenehmes Arbeitsklima in einem kollegialen Umfeld mit der Möglichkeit seine Persönlichkeit und Ideen einzubringen

Einen modern ausgestatten Arbeitsplatz

Einen neutralen Firmenwagen zur privaten Verwendung

Möglichkeit zur mobilen Arbeit - je nach Ihrer privaten Wohnsituation auch mit Home-Office­Regelung

Leistungsgerechte Bezahlung und vielfältige Benefits (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Corporate Benefits, Firmenevents)

Sind Sie interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin.

Zehnder Group Deutschland GmbH

Daniela Bührle

Almweg 34

77933 Lahr

07821/586-255