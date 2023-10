Zehnder Group verbessert die Lebensqualität durch umfassende Lösungen für das Raumklima. Die Produkte und Systeme der Zehnder Group zur Heizung und Kühlung, komfortablen Raumlüftung und Luftreinigung zeichnen sich durch hervorragendes Design und hohe Energieeffizienz aus. In ihren Geschäftsfeldern gehört die Gruppe mit Marken wie Zehnder, Acova und Core zu den Markt- und Technologieführern. Wir arbeiten als ein hervorragendes Team mit unseren Kunden zusammen, sind engagiert, strahlen Leidenschaft aus und lieben unsere Tätigkeit - alles, um sicherzustellen, dass wir beim Kunden immer die erste Wahl sind. Als Innovationsführer beschäftigen wir weltweit 4.000 Mitarbeitende, davon ca. 600 Mitarbeiter am Standort Lahr.

Zur Verstärkung unseres Geschäftsbereichs Climate Ceiling Solutions (Heiz- und Kühldecken) am Standort Lahr suchen wir Dich im Rahmen einer zunächst befristeten (18 Monate) Teilzeittätigkeit (24h/ Woche), als

Finanz-/ Bilanzbuchhalter (all)

Deine Aufgabenschwerpunkte:

Du unterstützt uns bei der Kreditoren-, Debitoren-, Anlagen- und Hauptbuchhaltung und trägst dazu bei, unsere finanziellen Prozesse auf höchstem Niveau zu halten

Dank Deiner Abschlusskenntnisse unterstützt und übernimmst Du die Vorbereitung, Durchführung, Steuerung und Überwachung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB und SwissGAAP FER für CCS Deutschland sowie unsere Niederlassung in Gränichen, Schweiz

Du behältst den Überblick über unsere Lagerbestände, inklusive Inventuren und Wertberichtigungen. So sorgst Du für eine reibungslose Logistik und Kostenkontrolle

Du arbeitest eng mit unserem Controlling-Team zusammen, indem Du bei Budget- und Planungsprozessen, Sonderanalysen und Reporting unterstützt. Deine Expertise ist hier gefragt!

Du kommunizierst auf internationaler Ebene, insbesondere mit unseren Kollegen in Deutschland und Frankreich sowie externen Partnern wie Steuerberatern, Behörden und Wirtschaftsprüfern

Du sorgst für die Einhaltung interner Richtlinien und Standards, einschließlich Compliance, Internal Controls und unseres Accounting Manuals

Deine Qualifikationen:

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit Schwerpunkt Industrie und mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion. Eine Zusatzqualifikation als "Bilanzbuchhalter (all)" wäre von Vorteil, ist aber kein Muss

Du verfügst über einen sicheren Umgang mit Windows-Betriebssystemen und den gängigen MS Office-Anwendungen. Kenntnisse im ERP-System "proAlpha" sind von Vorteil und können Dir helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein

Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind ein Muss. Französischkenntnisse sind von Vorteil und werden positiv bewertet

Du zeichnest Dich durch ausgeprägte Organisations- und Koordinationsfähigkeiten aus. Die Fähigkeit zur Analyse und Interpretation von Zahlen sowie zur Ableitung geeigneter Maßnahmen gehört zu deinen Stärken

Deine Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit sind herausragend. Du bist hoch motiviert, erfolgs- und zielorientiert. Deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und deine ehrgeizige Zielsetzung machen Dich zu einem wertvollen Teammitglied

Unser Angebot:

Bei uns erwartet Dich ein Einkommenspaket, das sowohl aus einer festen Grundvergütung als auch aus einer leistungsorientierten Vergütung besteht. Deine gute Arbeit und Dein Engagement werden honoriert

Du arbeitest in einem modern ausgestatteten Büro an unserem Standort in Lahr. Zudem bieten wir Dir die Möglichkeit zur mobilen Arbeit, damit Du flexibel arbeiten kannst und eine gute Work-Life-Balance sicherstellen kannst

Wir legen großen Wert auf eine strukturierte und umfangreiche Einarbeitung. Diese bildet die solide Basis für ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, das Dir zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung eröffnet. Bei uns kannst Du wachsen und Dich stetig verbessern

Neben einem attraktiven Gehaltspaket bieten wir dir eine Vielzahl weiterer Benefits, wie u.a. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Corporate Benefits, Mitarbeiterrabatt, Firmenevents, Zehnder-Restaurant

Wir legen Wert auf eine positive Arbeitsatmosphäre und schaffen ein Umfeld, in dem Du Dich wohlfühlen kannst. Deine Zufriedenheit und Dein Erfolg sind uns wichtig.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin vorzugsweise über das Karriereportal unserer Homepage career.zehndergroup.com/

Für Rückfragen wende Dich gerne an unser HR-Team. Entweder per E-Mail an stellen(at)zehnder-systems.de oder telefonisch an die zuständige HR Business Partnerin.



Jasmin Schwanbeck

HR Business Partner

+497821586674