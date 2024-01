Du siehst schon, wir brauchen Dich ganz dringend für unser Gebiet in NRW Süd (PLZ 40-42 / 50-53) Aber erstmal zu uns:



Wir sind Zehnder Clean Air Solutions!

Und wir sind Teil der internationalen Zehnder Group. Im Großen und Ganzen dreht sich bei Zehnder alles um Luft (egal ob kalt, warm, frisch oder sauber). Bei Clean Air Solutions sorgen wir für das, was man nicht sehen, aber definitiv fühlen kann: Saubere Luft. Egal, wie die Arbeitsplätze unserer Kunden beschaffen sind, ob kühle Brise oder Wohlfühltemperatur, wir halten die Luft rein – und das für die Kleinen und Großen (von klassischen Industrieunternehmen bis hin zu bekannten Retail- oder Logistik-Giganten). Agilität ist praktisch unser zweiter Vorname. Und wenn es um klare Kommunikation und reibungslose Prozesse geht, spielen wir ganz vorne mit. Jetzt fragst Du Dich vielleicht:



Passt Zehnder Clean Air Solutions zu mir? Lass es uns herausfinden!

Als unser Area Sales Manager (all) für den Bereich Clean Air Solutions bist Du das Rückgrat unserer Kundenbeziehungen und alles andere als ein Luftikus, wenn es darum geht, nicht nur frischen, sondern sauberen Wind in unseren Umsatz zu bringen.

Deine Aufgaben:

Beratungskompetenz und Verhandlungsgeschick sind Deine Superkräfte bei der Kundenbetreuung, Angebotserstellung und Vertragsverhandlung. Adlerauge: Zielgruppen und Wettbewerbsbeobachtung? Du hast das alles stets im Blick und bist immer drei Schritte voraus.

Was bringst Du (idealerweise) mit? Hier eine kleine Checkliste für Dich:

Du bist Hauptcharakter in einem Sales-Blockbuster – ein echter Profi (all), mit Erfahrung im Verkauf von Dienstleistungen an Gewerbe und Industriekunden.

Du hast bereits als Gebietsleiter*in gearbeitet, in Branchen wie der verarbeitenden Industrie oder Logistik.

Dein kunden- und ergebnisorientiertes Denken ist messerscharf.

Unternehmerisches Denken hast Du praktisch in Deiner DNA, genauso wie Kommunikationsstärke und eine große Portion Teamgeist.

Belastbar und durchsetzungsstark – für Dich sind das keine leeren Phrasen, das bist einfach Du.

Dein Englisch ist so gut, dass Dir ein Smalltalk leicht über die Lippen geht.

Was wir Dir bieten, ist mehr als nur heiße Luft:

Eine faire Vergütung, die fixe und variable Bestandteile enthält.

Ein Onboarding, das Dich für die Zehnder-Luftwelt rüstet.

Damit Du mobil bist, erhältst Du von uns selbstverständlich einen Firmenwagen, den Du gerne auch privat nutzen darfst.

Behaupten zwar viele, aber bei uns ist es tatsächlich so: Bei Zehnder Clean Air Solutions sind wir wie eine Familie. Auf Augenhöhe, per Du und einfach herzlich. Das ist praktisch der Kern für unsere gesunde Unternehmenskultur.

Wenn Zehnder wächst, wächst auch Dein Erfolg – und daran lassen wir Dich teilhaben.

Bereit für Deinen Traumjob? Super! Aber sei gewarnt: Wer bei uns erst einmal angefangen hat, bleibt gerne mal für eine lange Zeit. Das machen wir nicht mit Absicht. Das passiert einfach.

Einem baldigen Start steht von Deiner Seite nichts im Wege?

Dann können WIR mit Sicherheit sagen, dass wir sehr neugierig auf Dich sind. Wie sieht es bei Dir aus?

Na dann los, wir freuen uns auf Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin vorzugsweise über das Karriereportal unserer Homepage career.zehndergroup.com/



Für Rückfragen wende Dich gerne an unser HR-Team. Entweder per E-Mail an stellen(at)zehnder-systems.de oder telefonisch an die zuständige HR Business Partnerin.

Christoph Herden

HR Business Partner

+49 7821 586250