Die Zehnder Group produziert und vertreibt international Design-Heizkörper sowie Heiz- und Kühldecken-Systeme, komfortable Raumlüftung und Systeme zur Luftreinigung. Wir arbeiten als ein hervorragendes Team mit unseren Kunden zusammen, sind engagiert, strahlen Leidenschaft aus und lieben unsere Tätigkeit - alles, um sicherzustellen, dass wir beim Kunden immer die erste Wahl sind. Als Innovationsführer beschäftigen wir weltweit 3.300 Mitarbeiter, davon ca. 600 Mitarbeiter am Standort Lahr.

Zur weiteren Verstärkung des Trainer*innenteams unserer Zehnder Akademie suchen wir im Rahmen unserer Wachstumsstrategie für unsere Geschäftsbereiche Komfortable Wohnraumlüftung sowie Design-Heizkörper an unseren Trainingsstandorten im Bundesgebiet, an unserem Firmensitz in Lahr mit - unserem Center of Climate - sowie an weiteren Standorten unseres Zehnder-Netzwerks Sie als begeisterungsfähigen und serviceorientierten

Technischen Trainer (m/w/d)

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

In Eigenverantwortung führen Sie Praxis- und Theorie-Schulungen sowie Live-Online- Schulungen rund um komfortable Wohnraumlüftung sowie Design-Heizkörper für unsere Kunden und Mitarbeitenden durch, sowohl vor Ort als auch an unseren Schulungsstandorten

Neben der Konzeption und Nachbereitung der Schulungen, erstellen und pflegen Sie die Schulungsunterlagen und entwickeln diese kontinuierlich weiter; dabei prüfen Sie die Inhalte stets im Hinblick auf veränderte Gesetzgebungen und Richtlinien

Ebenso erstellen, pflegen und konzipieren Sie auch Online-Schulungsmaterialien, z.B. Web-Based-Trainings, Lernvideos etc.

Sie arbeiten bereichsübergreifend und aktiv zusammen im Team Akademie z.B. an der Erstellung der Zehnder Akademie Schulungsbroschüre und dem Schulungsprogramm

Sie zeigen Präsenz an unseren Trainingsstandorten, insbesondere im Center of Climate, und nehmen an Messeveranstaltungen teil

Durch Ihre permanente eigene Weiterbildung sind Sie stets auf dem aktuellsten Kenntnisstand

Ihre Qualifikationen:

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in der Sanitär- und/oder Heizungstechnik, vorzugsweise mit Weiterbildung als Techniker/Meister, oder eine abgeschlossene Berufsausbildung als Techniker/TGA-Planer mit dem Schwerpunkt Wohnraumlüftung oder ein abgeschlossenes Ingenieurstudium mit dem Schwerpunkt Versorgungstechnik

Sie bringen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise im Bereich Versorgungstechnik bzw. Heizung, Lüftung, Klima mit, und haben idealerweise Erfahrungen in der Durchführung von Schulungen und der Ausarbeitung von Lernmaterialien

Neben einem hohen technischen Verständnis besitzen Sie eine digitale Affinität und fühlen sich sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen

Ihre Fähigkeit, komplexe Inhalte zu strukturieren und einprägsam zu vermitteln, wird durch Ihre guten Englischkenntnisse abgerundet

Sie bringen eine hohe Reisebereitschaft mit

Unser Angebot

Strukturierte und umfassende Einarbeitung

Ein angenehmes Arbeitsklima in einem kollegialen, hilfsbereiten Umfeld mit der Möglichkeit, seine Persönlichkeit und Ideen einzubringen

Einen modern ausgestatteter Arbeitsplatz

Ein neutraler Firmenwagen zur privaten Verwendung

Die Möglichkeit zur mobilen Arbeit - je nach Ihrer privaten Wohnsituation auch mit Home-Office-Regelung

Leistungsgerechte Bezahlung und vielfältige Benefits (betriebliches Gesundheitsmanagement, Corporate Benefits, Firmenevents, subventionierte Kantine, kostenloses Obst)

Sie sind interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Kündigungsfrist und Ihrer Gehaltsvorstellung an unsere Personalabteilung, Tel. +49 (0) 7821/586-255, stellen(at)zehnder-systems.de. Zehnder Group Deutschland GmbH, Almweg 34, D-77933 Lahr.