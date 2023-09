Zehnder Pumpen sucht Gebietsleiter Vertrieb im Außendienst (m/w/d) in Vollzeit für das Gebiet Sachsen

Die Firma Zehnder Pumpen GmbH stellt angefangen von kleinen Tauchpumpen, über sämtliche Typen von Gartenpumpen und Hauswasserwerken, sowie Schmutz -und Abwasserhebeanlagen bis hin zu Fettabscheidern und Druckerhöhungsanlagen her. Die Pumpen aus dem Hause Zehnder stehen für Langlebigkeit und Qualität. Innovationen, unternehmerischer Weitblick und Wachstum sind die Basis unseres Handelns. Kunden bieten wir persönlichen Rundum-Service, Mitarbeitern ein Unternehmen, in dem Menschlichkeit großgeschrieben wird. Unsere Kontinuität ist der Garant dafür, dass Markenprodukte aus dem Hause Zehnder Pumpen heute in 70 Ländern weltweit einen hervorragenden Ruf genießen. Wir freuen uns über jeden, der unsere Passion teilt.