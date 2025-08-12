Zehnder Pumpen, bisher mit eigenem Stand auf der ISH vertreten, tritt nun erstmals als Teil der SFA Gruppe auf und ist gemeinsam mit den anderen starken Marken der Gruppe an einem zentralen Stand präsent.

Auf dem Messestand standen innovative Neuheiten im Mittelpunkt, darunter die erstmals gezeigten Fäkalienkleinhebeanlage "Versacut" und die Schmutzwasserhebeanlage "Versalift". Ergänzt wird die Ausstellung durch weitere leistungsstarke Pumpen- und Anlagentechniklösungen zur Wasserversorgung und Wasserentsorgung.

Neue Hebeanlagen für den flexiblen Einsatz

Mit der "Versacut" und der "Versalift" stellt Zehnder Pumpen kompakte und vielseitige Hebeanlagen für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Kellerbereichen und Altbausanierungen vor. Sie ermöglichen den Einbau von Küchen oder Bädern, sowohl in Neubauten als auch in nachträglich genutzten Souterrainwohnungen unterhalb der Rückstauebene.

Die Fäkalienkleinhebeanlage "Versacut" zeichnet sich durch ihre 2-in-1-Funktion aus, da sie sowohl für Stand- als auch Wand-WCs geeignet ist. Ein leistungsstarkes Schneidwerk zerkleinert effizient Feuchttücher und Hygieneartikel, während flexible Anschlussmöglichkeiten eine einfache Installation ermöglichen. Dank einer sehr geringen Zulaufhöhe von nur 50 mm können Duschen direkt in die Anlage entwässern.

Die Schmutzwasserhebeanlage "Versalift" eignet sich optimal für die Schmutzwasserentsorgung aus Waschmaschinen, Duschen und Waschtischen. Beide Kleinhebeanlagen lassen sich werkzeuglos warten – die Motoreinheit kann ohne Schrauben zu lösen entnommen werden. Zudem müssen zur Wartung keine Rohrverbindungen gelöst werden. Das erleichtert Wartung und Service erheblich. Ihre kompakte Bauweise erlaubt eine unsichtbare Installation hinter einer Vorwand. Ein integrierter Alarm sowie ein potentialfreier Kontakt zur Alarmweiterleitung sorgen für zusätzliche Betriebssicherheit, während der ruhige Lauf eine geräuscharme Nutzung ermöglicht.

Qualität "Made in Germany" – Entwicklung und Fertigung in Grünhain

Die neuen Hebeanlagen unterstreichen Zehnder Pumpens Qualitätsanspruch: Sie sind "Made in Germany" und stehen für Langlebigkeit und hohe Betriebssicherheit. Entwicklung und Fertigung erfolgen am Standort Grünhain, was höchste Fertigungsstandards und eine enge Qualitätskontrolle gewährleistet. Als einer der Pioniere in der Entwicklung von Abwasserhebeanlagen mit Kunststoffsammelbehältern bringt Zehnder Pumpen jahrzehntelange Erfahrung und umfassende Expertise in diesen Bereich ein.

Fachkundige Beratung am Messestand

Neben dem Vertrieb stehen auf der ISH 2025 auch Experten aus der technischen Beratung und der Angebotsabteilung für einen tiefgehenden fachlichen Austausch bereit. Besucher haben die Gelegenheit, sich umfassend zu den Produkten und Einsatzmöglichkeiten beraten zu lassen.

Zukunftssichere Lösungen für den SHK-Fachhandel

Mit der verstärkten Marktpräsenz als Teil der SFA Gruppe und dem erweiterten Produktportfolio setzt Zehnder Pumpen ein Zeichen für innovative, praxisnahe Lösungen im Bereich Wasserentsorgung und Wasserversorgung. Die Kombination aus technischer Expertise, hoher Fertigungsqualität und kundenorientiertem Service macht das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner für den SHK-Fachhandel.

Zehnder Pumpen lädt alle Fachbesucher herzlich ein, die neuen Hebeanlagen auf der ISH 2025 live zu erleben!