Zehnder, der international renommierte Raumklimaspezialist, ist digitaler Aussteller auf der diesjährigen Weltleitmesse „ISH digital 2021“ (22.-26.03.2021) und nutzt die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation, um den virtuellen Messebesuchern die Thematik „Wohngesundheit“ näherzubringen. Dabei stehen alle im Rahmen der digitalen ISH präsentierten Produkte und Themen im Fokus des Zehnder ISH-Mottos 2021: „Pure Living – Gesundes Wohnen mit Zehnder“. Auf der gleichnamigen Markenerlebnis-Plattform können die Besucher wohngesundes Raumklima kennenlernen, sich über Produkt-Neuheiten und Highlights informieren, an Experten-Gesprächen teilnehmen und damit ganz in die vielfältige Zehnder Produkt- und Erlebniswelt des „Gesunden Wohnens“ eintauchen.

„Pure Living“ steht für Zehnder als übergreifendes Messemotto, mit der die Themenwelt „Gesundes Raumklima“ greifbar wird. So wird auf der digitalen Markenerlebnis-Plattform „Pure Living – Gesundes Wohnen mit Zehnder“ das Raumklima in einzelnen Räumen mit entsprechenden Endkunden-Charakteren dargestellt, Behaglichkeitsfaktoren (z.B. Wärme, Kühle, frische Luft, Feuchtigkeit) visualisiert und zugleich erläutert, wie man mit Zehnder Produkt- und Systemlösungen ein gesundes Raumklima erreichen kann. Dabei führt ein symbolischer Fachhandwerker, der sogenannte Raumklima-Held, durch die verschiedenen Räume und gibt Hinweise auf den jeweils passenden Einsatz von Zehnder Produkten und Systemen.

Des Weiteren gibt es einen Bereich mit neuen Produkten und Themen für die Zehnder Geschäftsbereiche Design-Heizkörper und komfortable Wohnraumlüftung. Zudem werden zahlreiche Experten-Gespräche angeboten, für die internationale Fachwelt auch in englischer Sprache. Der direkte Dialog mit den Fachleuten ermöglicht den Besuchern ein nachhaltiges Eintauchen in die Themen rund um „Gesundes Wohnen“.

Die digitale Erlebniswelt ist zweisprachig – Deutsch und Englisch – und steht den Kunden langfristig als zentrale Kommunikations-Plattform zur Verfügung.

Die digitale Zehnder Erlebniswelt „Pure Living“ ist integriert in die „ISH digital 2021“, der offiziellen ISH-Kommunikationsplattform der Messe Frankfurt. Hier können verschiedene Kontaktoptionen von den Besuchern genutzt werden, u.a. persönliche Beratungsgespräche mit Zehnder Ansprechpartnern oder spannende Live-Formate, wie zum Beispiel eine Keynote von Geschäftsführer Heiko Braun und Geschäftsbereichspräsentationen. Diese Live-Formate werden alle aufgezeichnet und stehen dann „on demand“ auch nach der ISH jedem Interessierten auf der Zehnder Markenerlebnis-Plattform „Pure Living“ zur Verfügung.

Natürlich gibt es auch wieder umfangreiche und innovative Produktlösungen. So präsentiert Zehnder im Geschäftsbereich komfortable Wohnraumlüftung die Raumklima-Systemlösung Zehnder ComfoClime System zum Heizen, Lüften, Kühlen und zur Warmwasserbereitung. Dieses Innovations-Highlight eignet sich optimal für den Einsatz in Einfamilienhäusern mit Niedrigstenergiestandard und ist speziell auf die Wohnbedürfnisse moderner Fertighäuser zugeschnitten. Weitere Innovationen aus dem Segment Wohnraumlüftung sind das Zehnder Schullüftungssystem zur Minimierung des Infektionsrisikos in Schulräumen sowie eine intelligente Vernetzung dezentraler Komfort-Lüftungsgeräte, mit deren Hilfe sich das Raumklima bequem zentral und auch per App von unterwegs steuern lässt.

Im Geschäftsbereich Design-Heizkörper wird die intelligente Sprachsteuerung des Wärmekomfortgeräts Zehnder Zenia vorgestellt. So lassen sich zukünftig die umfangreichen Funktionen von Zenia auch über Amazon Alexa oder Google Asstistant aktivieren. Zudem gibt es eine neue Standkonsole für den Heizkörper-Klassiker Zehnder Charleston sowie farbenfrohe Designvarianten von Thermostaten, Ventilsets und Anschlussarmaturen.