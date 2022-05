Pressemeldung

Der Design-Heizkörper Zehnder Ribbon in der Trendfarbe Pigeon Blue wirkt als stimmiges optisches Highlight in der neuen Zehnder Farbwelt „Mono Material Concrete“, die geprägt ist von einer rohen, ausdrucksstarken Beton-Optik mit monochromen Anthrazit- und Grautönen Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Ab sofort bietet der Heizkörper-Pionier Zehnder ein vollkommen neu konzipiertes Farbsystem für seine Design-Heizkörper. In Zusammenarbeit mit der renommierten Farbtrend-Expertin Juliette Baumgartner wurden langfristige Trends in den Bereichen Architektur, Interior Design, Bad, Living, Oberflächen und Materialien unter die Lupe genommen. Auf Basis dieser Analyse hat Zehnder nun fünf eigene Farbwelten entwickelt, welche erfolgreich die Balance halten zwischen kurzfristigen Modeerscheinungen und langfristig etablierten Farb- und Ästhetik-Standards. Annähernd 50 moderne Farbkompositionen finden nun ihre Zuordnung in den fünf neuen Zehnder Farbwelten – eine umfassende Reflexion aktueller Farb- und Stiltrends im Kontext zeitgenössischer Architektur.

Für Zehnder waren Heizkörper schon immer mehr als nur reine „Raumwärmer“. Vielmehr hatten Zehnder Produkte stets den Anspruch zugleich auch Design-Objekte für eine individuelle Raumgestaltung zu sein. Ganz im Sinne dieser etablierten Kernkompetenz bietet Zehnder seinen Kunden nun die Option, auch für modernste Bad- und Raumambiente eigene, gestalterische Akzente zu setzen.

Jede Farbwelt reflektiert aktuelle Farb- und Stiltrends und ist zugleich zeitlos attraktiv, sodass das neue Zehnder Farbsystem auch in einigen Jahren noch aktuellen Trends entspricht. Die Farbwelt „The Sanctuary – Der heilige Ort“ sorgt mit hellen Farben für ein beruhigendes Raumgefühl und verwandelt das Zuhause in einen Ort der Ruhe und der Erholung. Die elegante, in dunklen Farbtönen gehaltene Farbwelt „The Mystical Home – Das mystische Heim“ steht mit dunklen und metallischen Einflüssen für persönliche Rituale und Wellness. Mit Farben wie Salbeigrün oder hellen Grautönen symbolisiert die Farbwelt „Neo Green – Neo grün“ Wellness, Natur und den Wunsch nach einer natürlichen Umgebung. Auch die Farbwelt „Mother Earth – Mutter Erde“ sorgt mit naturbezogenen Farben wie Terrakotta für einen warmen und erdigen Look. Die Farben der fünften Farbwelt, „Mono Material Concrete – Mono-Material Beton“, ist dagegen geprägt von einer rohen, ausdrucksstarken Beton-Optik mit monochromen Anthrazit- und Grautönen.

Das neue Zehnder Farbsystem bietet dem Kunden auch eine Vielzahl an praktischen Vorteilen: Konzept und Aufbau des Farbsystems sind einfach zu verstehen, die Auswahl der passenden Heizkörperfarbe fällt entsprechend leicht und ist zugleich eine sichere Investition in die Zukunft, da die neuen Zehnder Farben auch in 10 Jahren noch aktuell sein werden. Die Farbwahl wird zudem noch erleichtert durch die Differenzierung in warme und kalte Farben sowie in „Core Colours“ und „Trend Colours“. Die „Core Colours“ bestehen aus einer langanhaltenden Basispalette von Tönen, um eine konstante Farbpalette für Zehnder Kunden über alle Produkte hinweg anbieten zu können. Die „Core Colours“ wurden aus den bereits bestehenden Farben und Metalloberflächen entwickelt und mit neuen Farben erweitert. Die „Trend Colours“ setzen Highlights im Farbportfolio und haben eine kürzere Lebensdauer als die „Core Colours“. Hier werden Trends abgebildet um auf dem aktuellen Stand heutiger, moderner Farben zu sein. Weiterführende Informationen zu den neuen Zehnder Farbwelten sind zu finden unter www.zehnder-systems.de/neue-farbwelten.

Auch das farbige Ventilprogramm der Zehnder Design Line – Thermostate, Ventilsets und Anschlussarmaturen – ist in nahezu allen Farben der neuen Zehnder Farbkarte erhältlich. Mehr Farbästhetik geht nicht!