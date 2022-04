Pressemeldung

Michael Lammel ist Managing Director und visionärer Kopf des Industriedesign-Büros NOA, welches sich mit einem interdisziplinären Team aus Architekten, Designern und Marktforschern in den letzten 20 Jahren zu einer der kreativsten Adressen in Deutschland entwickelt hat. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Der renommierte Heizkörperspezialist Zehnder präsentierte in den letzten Jahren über diverse Kommunikationswege Zehnder Zenia als ein völlig neuartiges, revolutionäres Wärmekomfortgerät. Bewusst wird nicht der Begriff „Heizkörper“ verwendet, denn das würde in diesem Fall auch viel zu kurz greifen. Bei Zehnder Zenia wurden vollkommen neue Wege in puncto Design und Nutzenkomfort eingeschlagen. In der Zwischenzeit auch ausgezeichnet mit dem begehrten Red Dot Design Award ist Zehner Zenia definitiv mehr als nur ein Badheizkörper. Es ist vielmehr eine intelligente Kombination aus Handtuchwärmer, Handtuchtrockner, Infrarot-Heizkörper und Heizlüfter und damit eine bisher auf dem SHK-Markt einmalige Produktlösung. Grund genug für den renommierten Architekturjournalisten Rolf Mauer im Gespräch mit Michael Lammel, dem Produktdesigner des Zehnder Zenia, über die spannenden Entwicklungsprozesse von Produktidee und Designstrategie zu philosophieren.

Michael Lammel ist Managing Director und visionärer Kopf des Industriedesign-Büros NOA, welches sich mit einem interdisziplinären Team aus Architekten, Designern und Marktforschern in den letzten 20 Jahren zu einer der kreativsten Adressen in Deutschland entwickelt hat. Als verantwortlicher Produktdesigner des Zehnder Zenia gibt Lammel spannende Einblicke in die umfassende Marktforschung, die man im Vorfeld der Produktentwicklung getätigt hat. In einer Studie zum Thema „Das Bad der Zukunft“ wurden die technologischen Trends in Bezug auf Installationstechnik und neue Materialien, die in Bädern eingesetzt werden, analysiert und die Nutzung des Bades aus Sicht des Endkunden studiert. Außerdem wurden verschiedene Bäderkonfigurationen ausgewertet. Durch diese Studie konnte NOA interessante Einblicke in die Verbraucheransprüche gewinnen und somit einen konkreten Bedarf an platzsparenden und wandintegrierten Lösungen für die Erhöhung des Komforts im Bad feststellen. Die Idee zum Produkt Zehnder Zenia war geboren und die gedankliche Basis geschaffen, um ein vollkommen neuartiges Wärmekomfortgerät auf den Markt zu bringen. In dem 16-minütigen Podcast erfährt der Zuhörer von Michael Lammel zudem, wie neben dem Fokus auf Design- und Komfortaspekten bei Zehnder Zenia auch Themen wie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, flexible Einbauvarianten, Montagefreundlichkeit und technologische Finesse erfolgreich umgesetzt wurden.

Der Podcast „Blick in das Bad der Zukunft“ kann bequem auf YouTube unter www.youtube.com/watch?v=818EKPtIPOY abgerufen werden.