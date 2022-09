Mit Zehnder ComfoCube Flex erweitert Raumklimaspezialist Zehnder das Portfolio seines Kompetenzfelds Luftverteilung. Der neue Modul-Verteilkasten besticht dabei besonders durch ein extra Maß an Flexibilität bei Planung und Montage. So lässt sich Zehnder ComfoCube Flex mithilfe eines praktischen Konfigurators exakt entsprechend den jeweiligen Ansprüchen vor Ort anpassen. Selbst komplexeste Anschlusslösungen und architektonische Hindernisse stellen damit kein Problem für die Luftverteilung dar. Sogar auf der Baustelle kann der Modul-Verteilkasten nochmals situativ angepasst werden und ermöglicht eine schnelle und flexible Installation. Weitere Qualitätsmerkmale wie effektive Schall- und Wärmedämmung, luftdichtes und belastbares Material sowie platzsparende Abmessungen machen Zehnder ComfoCube Flex zu einer sinnvollen sowie rundum stimmigen Ergänzung seines Lüftungsportfolios.

Der neue Modul-Verteilkasten Zehnder ComfoCube Flex wurde optimal auf jegliche Luftverteilkomponenten des Raumklimaspezialisten abgestimmt und garantiert dadurch maximale Sicherheit und Hygiene beim Betrieb. Seine Qualität beweist er jedoch bereits in der Planungs- und Bauphase. Der Einsatz von Zehnder ComfoCube Flex garantiert nahezu unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten und meistert auch die komplexesten Anschlusslösungen und damit jede Herausforderung, die die Bausituation birgt. So sind seitliche und unten angebrachte Hauptanschlüsse möglich, jeweils in verschiedenen Größen. Zusätzlich stehen frei wählbare Revisionsöffnung am unteren Teil des Verteilers zur Verfügung, ein spezielles Schachtmodul bietet zudem eine schnelle und einfache Montage im Mehrgeschosswohnungsbau. Selbst Hindernisse wie Deckenbalken oder Versorgungsleitungen stellen dank flexiblen Verlängerungsmodulen kein Problem dar. Und existiert einmal keine passende Ausführung des Modul-Verteilkastens, sorgt der intelligente Konfigurator für Abhilfe. Mit dessen Hilfe lässt sich in kürzester Zeit ein exakt angepasster Verteiler erstellen, der zudem innerhalb von zwei Werktagen ausgeliefert wird. Notwendige Ausschreibungs- und Planungsdaten stehen selbstverständlich für sämtliche Module zur Verfügung, auch in Form von BIM-Daten.

Aber auch auf der Baustelle wissen die vielfältigen Vorzüge von Zehnder ComfoCube Flex zu überzeugen. So geht die Montage schnell und leicht von der Hand und sogar vor Ort lassen sich noch spontane Anpassungen an der Verteilerkonfiguration vornehmen – Flexibilität schreibt der Raumklimaspezialist hier besonders groß. Höhenverstellbare Anschlusswinkel garantieren eine optimale Positionierung des Verteilers, während die patentierten Fixierschieber von Zehnder für intuitiven und sicheren Anschluss der Lüftungsrohre sorgen. Zehnder ComfoCube Flex lässt sich platzsparend, sowohl via Unter- als auch Aufputzinstallation, einbringen und verhindert dank den kompakten Grundabmessungen von 200 x 120 mm Konflikte mit anderen Gewerken.

Die optionale Innendämmung des Modul-Verteilkastens wirkt zudem der Schallausbreitung von Raum zu Raum effektiv entgegen, eine Außendämmung verhindert Kondensation und damit verbundene Risiken. Gefertigt aus funktionalem Kunststoff verfügt Zehnder ComfoCube Flex zudem über hohe Belastbarkeit und überzeugt zugleich durch absolute Luftdichte. Damit untermauert Zehnder wieder einmal seinen Status als ein führender Spezialist für Luftverteilsysteme.