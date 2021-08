Pressemeldung

Stylische Design-Abdeckgitter aus Edelstahl über den Zuluftöffnungen in den Wohnräumen sind das einzig sichtbare Merkmal des zentralen Komfort-Lüftungssystems mit Wärmerückgewinnung in der Eigentumswohnung von Ann-Cathrin Rubin. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Am Rande des Schwarzwaldes, an den Ausläufern des idyllischen Schuttertals, befindet sich ein moderner, 4-stöckiger Wohnungsneubau. Dieser schmucke Neubau hat Ann-Cathrin Rubin, eine junge, erfolgreiche Marketingmanagerin in einem lokalen Industrieunternehmen, inspiriert, den Schritt in ihren ersten privaten Immobilien-Invest zu wagen. Die Besonderheit bei diesem Neubau war, dass alle acht Wohneinheiten gemäß der aktuellen Energieeffizienz-Anforderung KfW 70 konzipiert waren. Um nun trotz der Energie sparenden, dichten Gebäudehülle für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr zu sorgen, entschied sich Frau Rubin, in ihrer Wohnung ein zentrales Wohnraumlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung zu installieren. Diese intelligente Haustechnologie gewährleistet nun in jedem der drei Zimmer und über die insgesamt 90 m2 große Grundfläche hinweg einen automatischen Luftaustausch. Optimaler Klimakomfort bei zugleich besten Energieeffizienzwerten.

Aus Gründen der Energieeffizienz, des Klimakomforts, der Hygiene und Gesundheit sowie auch der ökonomischen Leistungsdaten entscheiden sich immer mehr Immobilienbesitzer für den Einsatz einer modernen, kontrollierten Wohnraumlüftung. Klimakomfort und ein „grünes Gewissen“ – letztendlich auch für Ann-Cathrin Rubin die Argumente, die zur Entscheidung für eine kontrollierte Wohnraumlüftung geführt haben. Eine Entscheidung, die sie nie bereut hat: „Die Qualität der Innenraumluft ist im Vergleich zu den übrigen Wohnungen im Haus einfach herausragend. In allen anderen Wohnungen hat man ständig das Gefühl von „dicker“ Luft“, schwärmt Rubin.

Ein weiterer entscheidender Grund für die Anschaffung eines Lüftungssystems war für Rubin aber die Option, nicht mehr ständig die Fenster öffnen zu müssen, um frische Luft in die Wohnung zu lassen. Dabei war es ihr nicht nur wichtig, die Schadstoffbelastung zu vermeiden, sondern auch die Lärmbelästigung von außen zu minimieren. Zugleich sollte die Lüftungsanlage einen optimalen Luftaustausch bei geringstmöglichen Energieverlusten gewährleisten.

Eine besondere Herausforderung bei der Auswahl eines geeigneten Lüftungssystems waren die räumlichen Vor-Ort-Bedingungen, sprich das Lüftungsgerät musste in der 3-Zimmer-Wohnung möglichst „elegant“ seinen Platz finden. Die meisten zentralen Lüftungssysteme sind auf Ein- oder Zweifamilienhäuser zugeschnitten, in denen das Lüftungsgerät zumeist im Heizungskeller oder manchmal sogar in einem separaten Haushaltsraum installiert wird. Dies war in der Eigentumswohnung von Frau Rubin so nicht realisierbar. Die Wahl fiel deshalb auf das kompakte Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir 160, einem Produkt des ortsnahen Raumklima-Spezialisten Zehnder. Entwickelt für den Bereich des anspruchsvollen Wohnungsbaus verfügt das Lüftungsgerät mit 670 x 268 x 770 mm über besonders platzsparende Außenmaße. Zudem kann das Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir 160 wahlweise unter der abgehängten Decke parallel liegend oder auch hinter einer vorgebauten Wand hängend installiert werden. Damit findet das Lüftungsgerät selbst in klein dimensionierten Wohnobjekten leicht Platz. Im Fall der Wohnung von Frau Rubin konnte das Lüftungsgerät ganz einfach in der kleinen Lebensmittelkammer der Küche untergebracht werden. „Wenn man nicht wüsste, wo das Lüftungsgerät installiert ist, würde man es niemals bemerken“, zeigt sich Ann-Cathrin Rubin begeistert von dem fast unsichtbaren Zehnder Lüftungsgerät.

Das gesamte Luftverteilsystem ist für den Nutzer unsichtbar unter dem Bodenbelag, dem Estrich und der Trittschalldämmung in der Dämmebene verlegt. Gerade im Neubau lässt sich vor allem auch die Verlegung der Lüftungsrohre für ein zentrales Komfort-Lüftungssystem ohne nennenswerten Aufwand in den normalen Bauablauf des Rohbaus integrieren. Im Fall der Wohnung von Frau Rubin war das Anbringen der Lüftungsrohre eine kleine Herausforderung, weil die Lüftungsanlage zwar im Exposé der Wohnung optional angeboten wurde, jedoch nie fest mit eingeplant war. Gelöst werden konnte das Problem schließlich über eine vorgebaute Wand im Schlafzimmer, hinter welcher die Luftverteilung verschwindet und mit der gleichzeitig nur minimaler Platzverlust in Kauf genommen werden musste. Die Installation des Komfort-Lüftungssystems gestaltete sich einfach und war in nur zwei Tagen erledigt. Das Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir 160 überzeugt mit einer Vielzahl an Pluspunkten: So bietet das Gerät einen spürbar hohen Raumluftkomfort und punktet mit einer einfachen, intuitiven Bedienung. Dank niedrigem Stromverbrauch ist es zudem sehr energieeffizient, wozu auch der integrierte Wärmetauscher zur Rückgewinnung der Raumtemperatur seinen Teil beiträgt. Eine weitere intelligente Lösung von Zehnder in Sachen hocheffizienter, individuell auf die Raumsituation angepasster Wohnraumlüftung.

Zu- und Abluft werden über zwei hocheffiziente Gleichstrom-Ventilatoren mit einer Elektroeffizienz von 0,38 W / (m³/h) geregelt. Da diese unabhängig voneinander angesteuert werden können, lassen sich auftretende Druckunterschiede im Luftverteilsystem leicht ausgleichen. Das garantiert jederzeit einen balancierten Zu- und Abluft-Betrieb in der Wohneinheit. In der Intensivstufe ist das Gerät in der Lage, bis zu 160 m³ Luft bei einem externen Druck von 100 Pa zu fördern. Dabei arbeitet das Gerät so leise, dass es praktisch nicht zu hören ist. Über den integrierten Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher kann Zehnder ComfoAir 160 im Prozess des Luftaustausches bis zu 95 % der Wärme aus der Abluft zurückgewinnen – die Folge ist nicht nur eine beachtliche Energieeinsparung, auch der Raumluftkomfort wird stets auf optimalem Niveau gehalten. Denn auch wenn die Außentemperatur nahe am Gefrierpunkt liegt, wird die Zuluft im Wärmetauscher nahezu auf das Level der Raumtemperatur aufgewärmt. Im Sommer und den Übergangsjahreszeiten kann zudem mittels des im Lüftungsgerät integrierten 100 %-Bypass kühlere Außenluft in die Wohnräume geleitet werden.

Zehnder ComfoAir 160 verfügt in der Standardausstattung über austauschbare Grobluftfilter der Filterklasse ISO Coarse ≥ 65 %, welche Staubpartikel effektiv zurückhalten. Auf Wunsch lässt sich das System für Allergiker auch zusätzlich mit Feinstaubfiltern gegen Pollen ausrüsten. Die Steuerung des Geräts erfolgt ganz bequem über eine elegante Bedieneinheit, welche in eine haushaltsübliche Schalterdose integriert werden kann. Diese kompakte Steuerkonsole verfügt über ein frei konfigurierbares Zeitschaltprogramm, mit welchem die Lüftungsstufen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung, Nennlüftung und Intensivlüftung vorgegeben werden können. Es besteht überdies die Möglichkeit, das Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir 160 mit einem Enthalpietauscher auszustatten. Diese Erweiterung dient neben der Wärme- auch zur Feuchterückgewinnung, wodurch im Winter die relative Raumluftfeuchte angehoben werden kann. Dies vermeidet zu trockene Luft in den eigenen vier Wänden. Durch das ebenfalls optionale Vorheizregister kann ein frostfreier Betrieb ermöglicht werden. Darüber hinaus verfügt Zehnder ComfoAir 160 über zwei 0-10 Volt Eingänge, die es ermöglichen, externe Sensoren z.B. für CO 2 oder Luftfeuchte einzubinden. Generell kann mit dem Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir 160 jede Wohnfläche von bis zu 90 m² bei einem 0,5-fachen Luftwechsel bedarfsgerecht mit Frischluft versorgt werden.

Neben dem Komfort betont die Eigentümerin Ann-Cathrin Rubin auch den geringeren Reinigungsaufwand in der Wohnung durch den am Abluftauslass herausgefilterten luftgetragenen Staub. Dank der Lüftungslösung von Zehnder wird der Wohnung zudem stets ausreichend Frischluft zugeführt, ohne dass Straßenlärm, Luftverschmutzung oder im Sommer gar lästige Insekten von draußen hereinkommen. Damit ergibt sich ein zu jederzeit optimales und gesundes Raumklima für die Bewohner.