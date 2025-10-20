Mit seinen umfangreichen 360°-Touren setzt Raumklimaspezialist Zehnder zahlreiche Referenzprojekte mit Zehnder Deckenstrahlplatten eindrucksvoll in Szene. Die virtuellen Besucher können sich dabei vom Schreibtisch aus durch reale Bauprojekte bewegen. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Zehnder Deckenstrahlplatten sorgen in zahllosen Gebäuden für behagliches und energieeffizientes Raumklima – sei es in Turn- oder Lagerhallen, Produktionsstätten, Ausstellungsräumen oder Veranstaltungslocations. Allen Interessierten, die diese lebendigen Erfolgsstories selbst hautnah erleben möchten, bietet Zehnder nun in vielzähligen 360°-Touren die Möglichkeit dazu. In diesen interaktiven, virtuellen Rundgängen können Besucher die Deckenstrahlplatten aus allen Blickwinkeln begutachten. So lässt sich jedes noch so kleine Detail der beeindruckenden Installationen sowie der vielfältigen Umgebungen erkunden. Mit Klick auf diesen Link beginnt die Reise.

Zehnder Deckenstrahlplatten sind eine effiziente, nachhaltige und komfortable Lösung für die Klimatisierung von großvolumigen Gebäuden, wo herkömmliche Heizsysteme oft hohe Energiemengen verbrauchen. Sie arbeiten mit behaglicher Infrarotstrahlung und erwärmen direkt Menschen und Gegenstände, ohne die gesamte Raumluft aufzuheizen. Das ermöglicht nicht nur eine niedrigere Lufttemperatur und spart bis zu 40 % Energie, sondern lässt auch keine Zugluft oder Staubaufwirbelungen entstehen, was den Komfort zusätzlich erhöht. Zehnder Deckenstrahlplatten sind wartungsfrei, langlebig und flexibel mit allen Wärmeerzeugern – besonders auch mit erneuerbaren Energien und Wärmepumpen – einsetzbar. Damit tragen sie wesentlich zur Reduktion des Energieverbrauchs und zur Etablierung klimafreundlicher Gebäudekonzepte bei.

Egal ob moderne Industriehallen, stilvolle Showrooms oder multifunktionale Sportstätten – Zehnder Deckenstrahlplatten kommen in unterschiedlichsten Gebäudetypen erfolgreich zum Einsatz. Um diese Vielfalt erlebbar zu machen, stellt Zehnder umfangreiche 360°-Touren zur Verfügung, die ausgewählte Referenzprojekte eindrucksvoll in Szene setzen. Die virtuellen Besucher können sich dabei vom Schreibtisch aus durch reale Bauprojekte bewegen und erhalten einen detaillierten Einblick in die Implementation der Heiz- und Kühltechnik vor Ort. Die Touren können aber nicht nur visuelle Inspiration, sondern auch konkrete Anregungen für die eigene Projektarbeit bieten – besonders hilfreich für alle Fachhandwerker, Architekten und Planer, die praxisnahe Lösungen aus nächster Nähe erkunden möchten.

Das stetig wachsende Kontingent an Referenzen mit Zehnder Deckenstrahlplatten, die in Form der spannenden 360°-Touren begehbar werden, ist unter folgender Webadresse zu finden: https://zgde.gmbh/or7