Pressemeldung

Energieberater, Fachhandwerker und Architekten sowie Fach- und Gebäudeplaner können im November 2021 ihr Wissen über die Heiz- und Kühltechnik in der technischen Gebäudeausrichtung wieder vor Ort erweitern. Die renommierte Expertenseminarreihe von Efficient Energy, Kaimann, Oventrop, Wilo und Zehnder geht auf Deutschlandtour und bereitet Interessierte zielgerichtet auf die bevorstehenden Anforderungen der Branche vor – von der Planung bis hin zum Betrieb zukunftsfähiger Heiz- und Kühlanlagen. Ganz nach dem Motto „Jetzt gemeinsam handeln!“ steht die CO 2 -Reduktion in Nichtwohngebäuden dieses Jahr im Mittelpunkt der Vorträge der fünf Experten. Thematische Eckpfeiler bilden die Themen „Clean Cooling“, „Energieeffizienz in Hallen“, „Intelligente Ventiltechnik“, „Anlagendimensionierung und Pumpenauswahl“ sowie „Effiziente Dämmtechnik“.

Nachdem die beliebte Seminarreihe im vergangenen Jahr auch online ein Erfolg für alle Teilnehmenden war, geht sie nun endlich wieder auf Tour und macht im November 2021 Stopp in vier deutschen Städten. Die Experten der Unternehmen Efficient Energy, Kaimann, Oventrop, Wilo und Zehnder zeigen dort das perfekte Zusammenspiel aller notwendigen Komponenten zur Reduktion des CO 2 -Ausstoßes beim Heizen und Kühlen von Nichtwohngebäuden. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien sowie wirtschaftliche Aspekte bilden weitere wichtige Elemente der Vorträge. Bei den Expertenseminaren handelt es sich um Fortbildungsveranstaltungen nach Richtlinien der DENA. Energieberater, die Teil der Energieeffizienz-Expertenliste sind, können mit ihrer Teilnahme jeweils 8 Fortbildungspunkte für die Themen Wohngebäude, Nichtwohngebäude und Energieaudit DIN 16247 sammeln.

Um eine gute Erreichbarkeit und kurze Anreisewege zu garantieren, finden die Veranstaltungen über ganz Deutschland verteilt statt. Die eintägigen Seminare sind in fünf Themenbereiche untergliedert, zu denen jeweils praxisnahes Profiwissen vermittelt wird: „Nachhaltige Kältetechnik“, „Energieeffizientes Zusammenspiel von Heizung, Kühlung und Beleuchtung in Hallen“, „Energieeffiziente Hydrauliklösungen für Heiz- und Kühlsysteme“, „Anlagendimensionierung und Pumpenauswahl zur Energiebedarfsreduzierung“ und „Dämmschichtdicken-Ermittlung zur effizienten CO 2 -Reduktion“. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, sollte sich bis spätestens drei Wochen vor dem Seminartermin unter www.effizienz-forum.com anmelden. Sollte ein Seminar aufgrund aktueller Verordnungen nicht wie geplant vor Ort durchführbar sein, findet es stattdessen online als Webseminar statt. In diesem Fall werden Teilnehmende rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn informiert.

Herbst-Termine 2021 der Expertenseminar-Roadshow „CO 2 -Reduktion in Nichtwohngebäuden“ von Efficient Energy, Kaimann, Oventrop, Wilo und Zehnder:



09.11.2021 München

10.11.2021 Frankfurt am Main

16.11.2021 Schneverdingen (bei Hamburg)

18.11.2021 Olsberg (Oventrop Firmensitz)

Beginn ist jeweils 9:30 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr, inkl. gemeinsamem Mittagessen.