Zehnder Alban in Schwarz Chrom gebürstet – ein zeitlos schöner Design-Heizkörper für Puristen aus der Zehnder Studio Collection. Die dampfbeschichtete Oberfläche PVD („Physical Vapor Deposition“) reflektiert das Licht und verleiht dem Heizkörper eine edle Optik. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Der internationale Raumklimaspezialist und Marktführer für formschöne Design-Heizkörper bietet seine stilvollen Badheizkörper Zehnder Alban und Zehnder Chime mit einer speziellen PVD-Oberflächenbeschichtung in drei Ausführungen an. Diese korrosionsbeständige Beschichtungstechnologie sorgt für eine edle Optik und einen dauerhaft lebendigen Farbglanz. Damit heben die neuen PVD-Beschichtungen den exklusiven Design- und Qualitätsanspruch der Zehnder Design-Heizkörper aus der Studio Collection auf ein neues Level.

Die beiden Badheizkörper Zehnder Alban und Zehnder Chime, die bisher ausschließlich in handpoliertem Edelstahl erhältlich waren, erfahren mit den speziellen PVD-Oberflächenbeschichtungen („Physical Vapor Deposition“) eine zusätzliche Aufwertung ihrer ohnehin schon exklusiven Präsenz auf dem Markt.

Die PVD-Beschichtung ist eine Form der Oberflächenveredelung. Der Begriff steht für die physikalische Gasphasenabscheidung. Bei diesem Prozess werden bestimmte Metalle in hochreiner fester Form als Schichtmaterial eingesetzt und in einem Vakuum so lange erhitzt, bis sie verdampfen. Der entstehende Dampf kondensiert auf der Oberfläche des Heizkörpers und bildet dort eine dünne Schicht. Da Sauerstoff und Feuchtigkeit bei diesem Vorgang eliminiert werden, kann diese Schicht nicht mehr oxidieren, sodass die glänzende Oberfläche des Heizkörpers langfristig erhalten bleibt. Der besonders gleichmäßige und glatte Überzug veredelt das Aussehen der Badheizkörper – ganz im Sinne der exklusiven Designprinzipien der Studio Collection.

Neben ihrem verstärkten Schutz vor Korrosion und Kratzern überzeugen die PVD-Oberflächen auch durch ihr ökologisches Potential: Im Vergleich zu einigen anderen Beschichtungsverfahren ist PVD umweltfreundlicher, da es in einer Vakuumumgebung stattfindet und keine schädlichen Lösungsmittel oder Chemikalien verwendet werden.

Grundsätzlich setzen die neuen PVD beschichteten Oberflächen der Design-Heizkörper Zehnder Alban und Zehnder Chime besonders interessante Farb- und Gestaltungsakzente im Badezimmer. Folgende drei Ausführungen sind erhältlich: Messing gebürstet, schwarz Chrom gebürstet und Bronze gebürstet. Dabei harmonieren diese optisch hervorragend mit modernen Sanitärarmaturen wie Wasserhähnen oder Duschköpfen in den passenden Ausführungen – für ein stimmiges Design und eine harmonische Wohlfühl-Atmosphäre im Badezimmer.

Weitere Informationen unter: zgde.gmbh/tu71 und zgde.gmbh/tu72