Der internationale Raumklimaspezialist Zehnder bietet neue Befestigungslösungen für ausgewählte Design-Heizkörper. Die innovativen Befestigungen für die Design-Heizkörper Zehnder Charleston, Zehnder Radiapanel und Zehnder Radiavector bieten mehr Flexibilität bei der Installation, erleichtern die Montage und erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen – konform mit der VDI-Richtlinie 6036, Anforderungsklasse 3. Damit eignen sie sich optimal für den Einsatz z.B. im öffentlichen Raum oder in Schulen, wo robuste Befestigungen Pflicht sind.

Zehnder Charleston: neue Konsole HDCF für variable Wandabstände

Für den Röhrenradiator Zehnder Charleston steht jetzt die HDCF-Konsole (Heavy Duty Console Flexible) zur Verfügung. Sie basiert auf der bewährten HDC-Bauweise, ermöglicht jedoch zusätzlich einen variablen Wandabstand im Bereich von 30 bis 105 Millimeter – ideal für Altbausanierungen mit Innendämmung oder beim Austausch alter Heizkörper. Abhängig von der Bautiefe des Heizkörpers und des gewünschten Wandabstand-Bereichs stehen insgesamt 25 verschiedene Konsolentypen zur Verfügung. Die unterschiedlichen Einzelteile wie Auflageplatten sind bei den jeweiligen Konsolentypen vormontiert und beschleunigen die Montage vor Ort. Die HDCF-Lösung ist konform mit der geltenden Richtlinie VDI 6036, Anforderungsklasse 3. Sie wird verzinkt und lackiert ausgeliefert, ist in der Standardfarbe RAL 9016, optional aber auch in Sonderfarbe, passend zum Heizkörper bestellbar.

Zehnder Radiapanel: neue Wandbefestigung CVDE für mehr Sicherheit

Auch die Heizwand Zehnder Radiapanel erhält eine zusätzliche Befestigungslösung. Die Wandkonsole CVDE ist in Kombination mit dem Heizkörper Zehnder Radiapanel bestellbar und eignet sich besonders für Einbausituationen mit hohen Sicherheitsanforderungen, welche gemäß Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036 auszuführen sind (z.B. Schulen).

In Kombination mit der Verschiebesicherung (erforderlich sind zwei Stück pro Heizkörper) garantiert sie eine sichere Fixierung mit konstantem Wandabstand. Außerdem lassen sich die Konsolen drehen, so dass sie hinter der geschlossenen Heizwand verschwinden. Im Gegensatz zur Standardbefestigung CVD sind die neuen Konsolen CVDE größer – dadurch werden weniger Konsolen pro Heizkörper benötigt, was Montagezeit und Kosten spart. Die neue Wandbefestigung für Zehnder Radiapanel ist sowohl für horizontale als auch für vertikale Modelle einsetzbar. Sie ist in drei Varianten mit unterschiedlichen Wandabständen lieferbar und standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9016 erhältlich, auf Wunsch aber auch in Sonderfarben.

Zehnder Radiavector: drei neue Fußkonsolen für die individuelle Höhenwahl

Für den Konvektor Zehnder Radiavector in klassischer Paneel-Optik, sind ab sofort drei zusätzliche, anschraubbare Fußkonsolen für Anforderungsklasse 3 nach VDI 3036 verfügbar: HDF (fixe Höhe= 100 mm) inklusive Kunststoff-Abdeckkappe, HD10 (Höhe= 100 bis 110 mm) und HD45 (maximale Höhe = 460 mm). Die neuen Konsolen sind durch ihre stabile Bauweise für Einbausituationen mit hohen Anforderungen geeignet.

Während die Fußkonsolen HDF und HD10 für die Montage auf Fertigfußböden konzipiert sind, ist die Fußkonsole HD45 aufgrund ihrer Höhe optimal für die Montage auf dem Rohfußboden bzw. für Doppelböden oder große Bodenabstände, wobei die Konsolen HD45 individuell auch gekürzt werden können.

Neu ist auch der vereinfachte Bestellprozess: Bei der Heizkörper-Bestellung wird der gewünschte Konsolentyp angegeben und der Heizkörper wird dann entsprechend mit Konsolen konfiguriert. Somit müssen beim Bestellen keine Zubehörartikel manuell zugeordnet werden und es wird sichergestellt, dass die ausgewählte Heizkörperbefestigung zur jeweiligen Heizkörper-Ausführung passt.

Weitere Informationen zu den neuen Befestigungslösungen für die Heizkörper Zehnder Charleston, Zehnder Radiapanel und Zehnder Radiavector sind im jeweiligen Produktdatenblatt zu finden:

