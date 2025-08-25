Für den täglichen Frischekick sind attraktive Farben in ihrem Einfluss auf gute Laune im Badezimmer nicht zu unterschätzen. Kreative Formen und frische Farben zeichnen heutzutage den modernen Badheizkörper aus. Als wichtiges Element der Badeinrichtung sind Badheizkörper schon länger nicht mehr nur wärmende Elemente, sondern vermitteln auch ein angenehmes optisches Raumgefühl. Eine besonders große Auswahl an Design-Heizkörpern für das Bad, die diesem Anspruch gerecht werden, bietet der Wärmespezialist Zehnder. Jetzt geht Zehnder noch einen Schritt weiter und bietet den Heizkörper inklusive Ventilsets, Anschlussarmaturen, Thermostaten und sogar Handtuchhaltern jeweils in einer Farbe an. Damit hat der private Bauherr bei der individuellen Badgestaltung freie Wahl. Besonders praktisch: Die farbliche Anpassung ist auch nachträglich bei bereits installierten Heizkörpern möglich. Mit ihrem anspruchsvollen Design und einer breiten Farbauswahl bringen Zehnder Design-Heizkörper Lebensfreude ins Bad und verwandeln es in einen Ort voller Harmonie und Style, an dem man sich gerne aufhält und entspannt. Weitere Informationen unter: zgde.gmbh/farbeimbad und zgde.gmbh/tu73