Das vorgedämmte Luftverteilsystem Zehnder ComfoFresh mit Thermal Shield verfügt über eine hochwertige Dämmung und unterbindet so Wärme- und Kälteverluste beim Lufttransport. Zu den Komponenten gehören Lüftungsrohre, Verbindungselemente und Anschlussmodule. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Das neue, vorgedämmte Luftverteilsystem Zehnder ComfoFresh mit Thermal Shield ist aus zahlreichen neuen Komponenten aufgebaut, welche je nach Bedarf individuell zusammengestellt und somit dem jeweiligen Bauvorhaben exakt angepasst werden können. Neben dem vorgedämmten Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube Therm, wahlweise als Rund- oder Flachovalrohr, gehören mit Zehnder ComfoFit Therm auch vollständig gedämmte Verbindungselemente aus EPP zum Repertoire. Das gedämmte modulare Anschlusssystem Zehnder ComfoWell Therm mit Schalldämpfer bildet schließlich das Bindeglied zwischen Lüftungsgerät und Luftverteilnetz. Durch intuitive, passgenaue Montage bildet das vorgedämmte Luftverteilsystem eine luftdichte Einheit, wodurch weder Wärmebrücken noch Kondensat entstehen können und somit einer Schimmelbildung effektiv vorgebeugt wird. Das vorgedämmte Luftverteilsystem Zehnder ComfoFresh mit Thermal Shield wurde im Erfahrungsaustausch mit dem Fachhandwerk und der Fertighausindustrie entwickelt und optimiert und wird den höchsten Ansprüchen an Qualität, Effizienz und Komfort gerecht.

Raumklimaspezialist Zehnder geht mit dem neuartigen, komplett vorgedämmten Luftverteilsystem Zehnder ComfoFresh mit Thermal Shield neue Wege und baut dabei auf langjährige Expertise in seinem Kernkompetenzfeld Luftverteilung auf. Alle Komponenten des Systems, inklusive Lüftungsrohre, Verbindungselemente und Anschlussmodule, verfügen über den namensgebenden „Wärmeschild“. Dabei handelt es sich um eine hochwertige Dämmung, die Wärme- und Kälteverluste beim Lufttransport verhindert. Zehnder ComfoFresh mit Thermal Shield zeichnet sich zudem durch seine hohe Flexibilität und einfache Montage aus, bei der keinerlei nachträgliches Dämmen notwendig ist.

Das neue, vorgedämmte Lüftungsrohr Zehnder ComfoTube Therm ist als Rund- oder Flachovalrohr erhältlich und verfügt über einen hochwertigen Dämmmantel aus elastischem Zellkautschuk. Dieser umschließt das Lüftungsrohr passgenau und luftdicht, sodass weder Wärmebrücken noch Kondensat und damit Schimmel entstehen können. Der innere Teil des vorgedämmten Lüftungsrohrs Zehnder ComfoTube Therm besteht aus Polyethylen und ist mit der glatten Innenhaut Clinside ausgestattet. Diese sorgt für einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung. Zehnder ComfoTube Therm wird montagefertig geliefert und kann direkt eingebaut werden, was zur Zeitersparnis für den ausführenden Fachhandwerker beiträgt.

Die vollständig gedämmten Verbindungselemente Zehnder ComfoFit Therm aus expandiertem Polypropylen stellen einen weiteren Teil des vorgedämmten Luftverteilsystems dar und zeichnen sich durch extreme Stabilität aus. Zur Befestigung von Zehnder ComfoTube Therm am Verbindungselement wird kein Fixierschieber benötigt. Spezielle Halterillen im Inneren von Zehnder ComfoFit Therm sorgen in Verbindung mit einer am Lüftungsrohr anliegenden Dichtung elegant für luftdichten sowie festen Halt. Das vorgedämmte Anschlusssystem ComfoWell Therm, bestehend aus Schalldämpfer- und Anschlussmodulen, schafft durch ihren modularen Aufbau maximale Flexibilität bei der Luftverteilung.

Abgerundet wird das Luftverteilsystem durch die speziellen Außengitter Zehnder ComfoEdge Therm und die beheizbare Luftauslässe Zehnder ComfoGrid Therm, die speziell auf die Leistungsanforderungen der Raumklima-Systemlösung Zehnder ComfoClime System zum Heizen, Lüften, Kühlen und zur Warmwasserbereitung zugeschnitten sind. Alle anderen Komponenten von Zehnder ComfoFresh mit Thermal Shield können unabhängig von Zehnder ComfoClime System auch überall dort eingesetzt werden, wo ein Wärme- oder Kälteverlust vermieden werden soll.