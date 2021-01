Die neue Generation von LED-Einbauleuchten für Zehnder Deckenstrahlplatten sorgt sowohl für eine optimale Beleuchtung wie auch für ein angenehmes Raumklima in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Die Kombination aus Heizen, Kühlen und Beleuchtung in nur einem System brilliert durch Energieeffizienz, ansprechendes Design und platzsparende Dimensionierung. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Raumklimaspezialist Zehnder präsentiert mit LED 2.0 eine neue Generation seiner beliebten LED-Einbauleuchten, die einfach in Zehnder Deckenstrahlplatten jeglicher Ausführung integriert werden können. Damit lassen sich Heiz-, Kühl- und Beleuchtungsfunktion in einem einzigen System platzsparend und ästhetisch ansprechend realisieren. Der Einbau der Zehnder LED 2.0 funktioniert intuitiv nach dem Plug & Play Prinzip und ist auch nachträglich möglich, was maximale Planungssicherheit und minimalen Installationsaufwand garantiert. Aufgrund der hohen Energieeffizienz sparen die neuen LED-Einbauleuchten im Vergleich zu alternativen Beleuchtungssystemen bis zu 90 % der Energiekosten ein. Weitere Pluspunkte des innovativen 2-in-1-Systems aus Deckenstrahlplatte und Beleuchtungselement sind hohe Schaltfestigkeit, geringe Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie eine lange Lebensdauer von mindestens 60.000 Betriebsstunden.

Die neuen Einbauleuchten Zehnder LED 2.0 können in alle verfügbaren Zehnder Deckenstrahlplatten eingesetzt werden und verbinden so auf elegante und praktische Weise Beleuchtung mit Beheizung und Kühlung in einem System. Das innovative Plug & Play Prinzip der neuen Zehnder LED-Einbauleuchten ermöglicht eine einfache und schnelle Installation. Außerdem können Zehnder Deckenstrahlplatten so auch nachträglich mit den Beleuchtungselementen ausgestattet werden.

Die Komplett-Lösung aus Heiz-, Kühl- sowie Beleuchtungselement in einem System reduziert insgesamt den Installationsaufwand für ein Projekt und sorgt somit für mehr Planungssicherheit in der Bauphase. Als zuverlässiger Partner unterstützt Zehnder seine Kunden zudem gerne bei der Planung und Lichtberechnung. Die Einbauleuchten Zehnder LED 2.0 überzeugen weiterhin durch ihr besonders geringes Gewicht, wodurch ein einfaches und schnelles Handling sichergestellt ist. Dank Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18032 ist eine Verwendung in Sporthallen uneingeschränkt möglich. Die lange Lebensdauer von mindestens 60.000 Betriebsstunden, eine hohe Schaltfestigkeit und die niedrigen Betriebskosten gewährleisten eine effiziente Nutzung der Zehnder LED-Einbauleuchten. Zehnder LED 2.0 sind in vier Längen [670, 1340, 2010, 2680 mm] und drei verschiedenen Ausstrahlungswinkeln [15, 35, 45 °] erhältlich und gewährleisten so für jede Bausituation und Raumhöhe die bestmögliche Ausleuchtung.

Die neuen Einbauleuchten Zehnder LED 2.0 für Zehnder Deckenstrahlplatten qualifizieren sich für die KfW-Förderung im Rahmen einer Beleuchtungsoptimierung. Denn das Zehnder Beleuchtungssystem erfüllt bei den Qualitätsmerkmalen Systemlichtausbeute, Farbwiedergabeindex und Lichtstromerhalt die hohen Anforderungen der Kreditanstalt. Für einen erfolgreich bewilligten Förderantrag wird neben einem Herstellernachweis über die genannten Charakteristika auch ein Beleuchtungskonzept von einem entsprechend qualifizierten Planer benötigt. Fachplaner können außerdem ab sofort auf umfassende BIM-Daten zu Zehnder LED 2.0, den Deckenstrahlplatten Zehnder ZFP und Zehnder ZIP sowie der Volumenstromregler-Kombination für Zehnder Deckenstrahlplatten zugreifen.