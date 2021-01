Architekten, Fach- und Gebäudeplaner sowie Energieberater können auch 2021 wieder einfach und komfortabel an der renommierten Expertenseminarreihe von Efficient Energy, Kaimann, Oventrop, Wilo und Zehnder teilnehmen. So finden alle Termine online in Form eines zweieinhalbstündigen Webseminars statt. Ganz nach dem Motto „Kühltechnik auf den Punkt gebracht“ zeigen die fünf zugeschalteten Experten das optimale Zusammenspiel aller wichtigen Komponenten der Kühltechnik in der technischen Gebäudeausrichtung und geben den Teilnehmern außerdem wichtiges Know-how mit auf den Weg – von der Planung bis hin zum Betrieb innovativer Kühlanlagen. Thematische Eckpfeiler des Webseminars bilden die Themen „Heiz- und Kühldecken-Systeme“, „Intelligente Ventiltechnik“, „Umwälzpumpen in Kühlanlagen mit viskosen Fördermedien“, „Effiziente Dämmtechnik“ und „Aktuelle Entwicklungen der F-Gase-Verordnung“.

Im letzten Jahr fand die beliebte Seminarreihe erstmals ausschließlich online statt und war auch in dieser Form ein großer Erfolg für alle Teilnehmer. Das Thema Kühlung steht im Fokus der diesjährigen Online-Seminarreihe, deren zentrale Themen neben der Einhaltung von Normen und Richtlinien sowie wirtschaftlichen Aspekte auch den Einsatz energieeffizienter Systeme umfassen. Bei den Expertenseminaren handelt es sich um Fortbildungsveranstaltungen nach Richtlinien der DENA. Energieberater, die Teil der Energieeffizienz-Expertenliste sind, können mit ihrer Teilnahme insgesamt 9 Fortbildungspunkte sammeln.

Die zweieinhalbstündigen Webseminare sind dabei in fünf Themenbereiche gegliedert, zu denen je ein Experte auf diesem Gebiet praxisnahes Profiwissen vermittelt. „Wasser als natürliches Sicherheitskältemittel“, „Leistung von Kühldecken-Systemen“, „Wasserführende Systeme zur Raumkühlung“, „Umwälzpumpen in Kühlanlagen mit viskosen Fördermedien“ und „Tauwasserverhinderung und Auswirkungen der neuen MVV TB 2019-1“ werden dabei besonders beleuchtet. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, sollte sich bis spätestens eine Woche vor dem Seminartermin unter www.effizienz-forum.com anmelden.

Online-Termine 2021 des Experten-Webseminars „Kühltechnik auf den Punkt gebracht“ von Efficient Energy, Kaimann, Oventrop, Wilo und Zehnder:



23.02.2021 14:00 – 16:30 Uhr

24.02.2021 09:30 – 12:00 Uhr