Pressemeldung

Auf der diesjährigen IFH/Intherm in Nürnberg (26. - 29. April 2022) stellt der renommierte Raumklimaspezialist Zehnder die Thematik „Wohngesundheit“ in den Fokus seines Messeauftritts. Alle präsentierten Innovationen, Produkte und Systemlösungen stehen unter dem Motto „Pure Living – Gesundes Wohnen mit Zehnder“. Am Messestand können die Besucherinnen und Besucher alles rund um wohngesundes Raumklima erfahren und in die Zehnder Erlebniswelt des „Gesunden Wohnens“ eintauchen.

„Wohngesundheit“ als übergreifendes Messemotto von Zehnder wird auf der IFH/Intherm 2022 für Besucher im wahrsten Sinne des Wortes greifbar. Dafür erweckt der Raumklimaspezialist die beliebte digitale Markenerlebnis-Plattform „Pure Living – Gesundes Wohnen mit Zehnder“ in Nürnberg zu analogem Leben. So besteht der Zehnder Messestand aus den wichtigsten Wohn- und Lebensräumen wie Bade-, Wohn-, Kinder- und Schlafzimmer. In diesen Räumlichkeiten werden jeweils mögliche Produkt- und Systemlösungen für ein gesundes und behagliches Raumklima vorgestellt. Im persönlichen Dialog mit Zehnder Ansprechpartnern können die verschiedenen Räume betreten werden, um die technischen Möglichkeiten der effizienten Realisierung eines gesundes Raumklima kennenzulernen.

Auf dem Zehnder Messestand gibt es auch wieder eine Vielzahl an Produktinnovationen zu entdecken. So präsentiert der Raumklimaspezialist im Geschäftsbereich Komfortable Wohnraumlüftung das semi-zentrale Komfortlüftungsgerät Zehnder ComfoAir Fit 100. Dessen besonderer Clou besteht darin, dass es wahlweise innerhalb eines Systems mit Luftverteilkomponenten und digitaler Steuerung oder auch als einzelnes, dezentrales Gerät betrieben werden kann und sich dabei besonders platzsparend und nahezu unsichtbar in den Wohnbereich integrieren lässt. Weitere Neuheiten aus dem Segment Wohnraumlüftung sind das Lufttemperierungsgerät Zehnder ComfoClime 36, das mithilfe der intelligenten Technik einer modulierenden Luft/Luft-Wärmepumpe und in Kombination mit einem Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q600 ST die Raumluft je nach Bedarf heizt oder kühlt, sowie intelligente Connectivity-Lösungen, mit denen sich die Zehnder Lüftungslösungen einfach in moderne Smart-Home-Systeme integrieren lassen.

Im Geschäftsbereich Design-Heizkörper wird die neue Zehnder Studio Collection vorgestellt, die sich durch einen besonders ausgeprägten Anspruch an exklusives Design auszeichnet. Gleichzeitig steht die Zehnder Studio Collection auch für die Zusammenführung ausgewählter Premium-Heizkörper der beiden Marken Zehnder und RUNTAL und vereinfacht so den Informations- und Auswahlprozess für den Kunden. Zudem präsentiert der Raumklimaspezialist sein neu konzipiertes Farbsystem für Design-Heizkörper, das zukünftig noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet und damit einzigartige Farbwelten für Bad- und Wohnräume eröffnet.

Den Zehnder Messestand auf der IFH/Intherm Nürnberg 2022 finden die Besucher in Halle 6, Stand 6.023. Darüber hinaus gibt es alle Innovationen und Themen auch auf der digitalen Markenerlebnis-Plattform „Pure Living – Gesundes Wohnen mit Zehnder“ unter www.pure-living.zehnder-systems.de zu erkunden.