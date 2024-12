Die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude gehört sicherlich zu den aufwendigsten Arbeiten im Handwerk. Allein schon die Restauration erfordert präzise Arbeitstechniken – hier liegt der Blick im Detail. Der nach dem Bad Homburger Baumeister Louis Jacobi benannte Jacobi-Bau, mit dem integrierten denkmalgeschützten Fachwerkhaus, in welchem bis 2018 eine der ältesten Apotheken Deutschlands untergebracht war, hat sich nach einer Komplettsanierung in ein multifunktionales Wohn- und Geschäftshaus verwandelt, wobei der historische Charme des Gebäudes erfolgreich bewahrt werden konnte. Bei der Sanierung dieses komplexen Bauvorhabens in Bad Homburg stellte sich unter anderem die Frage nach der optimalen Wärmeabgabe in den vier Wohnungen sowie den originalgetreuen Räumlichkeiten der ehemaligen Engel Apotheke, in denen nunmehr eine Coffee-Bar betrieben wird. Die Bauherren entschieden sich für die technisch intelligenten und zugleich stilvollen Produktlösungen von Zehnder, dem renommierten Heizkörperspezialisten aus dem Schwarzwald. Energieeffiziente Technik, einfacher Austausch des alten Heizkörperbestands sowie eine zeitlos schöne Ästhetik waren die zentralen Faktoren bei der Entscheidung für die Zehnder Design-Heizkörper.

Eine besondere Herausforderung bei der Sanierung des historischen Fachwerkhauses stellten die Räumlichkeiten der ehemaligen Apotheke dar. Die Engel Apotheke prägte seit 1854 die Altstadt von Bad Homburg und entwickelte sich zu einer Art Wahrzeichen der Bad Homburger Innenstadt. Ab 2018 zog die Pharmazie jedoch aus wirtschaftlichen Gründen in die nahegelegene Louisenstraße um. Nach der aufwendigen Sanierung lädt heute im originalgetreuen Ambiente der Engel Apotheke eine hippe Coffee-Bar die Besucher zu einem leckeren Cappuccino oder einem herzhaften Brunch ein.

Doch bevor es so weit kam, lohnt sich ein Blick zurück auf den Jahresanfang 2017, als die Weihnachtsbeleuchtung an der Außenmauer der alten Engel Apotheke abgehängt wurde. Dabei brach ein morscher Haken aus der Mauer und es entstand ein lokaler Schaden an der Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes. Bei einer näheren Besichtigung traten weitere massive Mängel an der Bausubstanz zu Tage. Schnell war klar, dass der tatsächliche Schaden am Bauwerk noch viel tiefgreifender war als anfangs angenommen. Demnach war es reines Glück, dass die Baufälligkeit des Gebäudes durch dieses „nachweihnachtliche“ Missgeschick noch rechtzeitig entdeckt werden konnte. Die vielen Mängel des historischen Gebäudes zwangen die Eigentümer schließlich dazu, nahezu alle Wände zu öffnen und auch das Dach komplett auszutauschen. Aus der anfänglichen Reparatur wurde so eine großangelegte Sanierung, die sich nicht nur zu einer zeitaufwendigen, sondern auch kostspieligen Angelegenheit entwickelte.

Das marode Fachwerk wurde mit besonderer Sorgfalt und Liebe zum Detail Schritt für Schritt ersetzt. Der Anspruch der Bauherren: Spezifische künstlerische Bauelemente möglichst originalgetreu zu ersetzen, sollte doch die ursprüngliche Schönheit des Fachwerks nicht verloren gehen. Das historische Design der Fenster diente als Grundlage für die neu verbauten Fenster. Zwar sind die Wände des Bauwerks nicht sonderlich dick, der Außenputz entspricht jedoch den neusten Anforderungen hinsichtlich der Wärmedämmung – ein ausgesprochen wichtiger Aspekt in puncto Energieeffizienz.

Neben einer statischen Grundsanierung legten die Bauherren sehr viel Wert auf die nachhaltige Wärmeerzeugung des alten Hauses: Wurden die Räumlichkeiten zuvor noch mit Gas beheizt, erfolgt die Wärmeerzeugung heute mithilfe von Wärmepumpen in Kaskadenschaltung. Doch wie sieht es mit der Wärmeabgabe aus? Da die verbauten Fliesen und Parkettböden ebenfalls unter Denkmalschutz stehen, kam eine Fußbodenheizung nicht in Frage.

Als perfekte Lösung erwies sich dann sehr schnell der Energieeffizienz-Heizkörper Zehnder Nova Neo, da dieser optimal auf die niedrigen Vorlauftemperaturen einer Wärmepumpe ausgelegt ist und somit sehr effizient und energiesparend arbeiten kann. Dank zuschaltbarer Ventilatoren erreicht Zehnder Nova Neo vor allem bei niedrigen Vorlauftemperaturen im Vergleich zu alternativen, marktüblichen Lösungen eine bis zu dreifache Heizleistung. Lange und energieaufwändige Aufheizphasen verkürzen sich somit deutlich – besonders hilfreich, wenn eine schnelle Aufheizung gewünscht ist. Zehnder Nova Neo sorgt dank seiner wasserdurchströmten Front mit angenehmer Strahlungswärme für wohlige Behaglichkeit. Darüber hinaus leistet Zehnder Nova Neo einen wichtigen Beitrag in puncto „saubere Luft“: Ein verdeckt angeordneter Filter, der sich leicht entnehmen und säubern lässt, reinigt die Luft, die den Heizkörper durchströmt. Somit werden Staubaufwirbelungen im Raum und Ablagerungen an den Ventilatoren erheblich reduziert.

Die in dem denkmalgeschützten Gebäude zum Einsatz kommenden Zehnder Nova Neo eignen sich perfekt für die Raumerwärmung bei empfindlicher Bausubstanz: Da die Energieeffizienz-Heizkörper ideal auf eine Vielzahl unterschiedlicher Anschlusssituationen abgestimmt werden können, lassen sich aufwendige Stemmarbeiten am Mauerwerk vermeiden. Insgesamt wurden in dem generalsanierten Gebäudekomplex in Bad Homburg 55 Zehnder Nova Neo verbaut.

Im ehemaligen Ladenbereich der Apotheke, der heutigen Coffee-Bar, befindet sich ein weiterer Heizkörper-Klassiker von Zehnder: der Mehrsäuler Zehnder Charleston. Dank seinem hohen Strahlungsanteil sorgt dieser für wohlige Wärme und schafft eine entspannte Wohlfühl-Atmosphäre. Seine Elementbauweise erlaubt es, vorhandene Flächen optimal zu nutzen. Ebenso erreicht dieser Heizkörper-Klassiker besonders hohe Effizienzwerte in der Anbindung an Niedertemperatur-Anlagen. Auch die Montage des Zehnder Charleston kommt dem baulich sensiblen Umfeld entgegen: Durch zwei höhenverstellbare Befestigungselemente kann der Design-Heizkörper besonders einfach an die örtlichen Gegebenheiten angepasst montiert werden.

Abschließend lässt sich wohl mit gutem Recht bemerken, dass der denkmalgeschützte Jacobi-Bau auch nach der aufwendigen Sanierung ein markantes Schmuckstück in der historischen Altstadt von Bad Homburg geblieben ist – mit einem stets angenehm temperierten Innenraumklima. Dies gilt sowohl für den Wohnbereich des Gebäudes wie auch für die hippe Coffee-Bar „Engel`s Bad Homburg“, welche nun eingepackt im historischen Ambiente der alten Engel Apotheke, zu einer besonderen Attraktion der Bad Homburger Altstadt geworden ist.