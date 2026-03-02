Ob in der Küche, im Badezimmer oder beim „Home-Sport“ – mit der Zeit sammeln sich u.a. Luftfeuchtigkeit und CO2 in der Raumluft an: Das Messgerät Zehnder Airdentifier überwacht die Luftqualität und misst kontinuierlich die wichtigsten Emissionen. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr

Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit in geschlossenen Räumen – umso wichtiger ist eine gesunde Raumluft. Doch wann sollte dem Raum wieder frische Luft zugeführt werden? Diese Frage lässt sich ab sofort mit dem Airdentifier des Raumklimaspezialisten Zehnder verlässlich beantworten. Das smarte Messgerät liefert präzise Messwerte zu CO₂, Feinstaub und anderen Schadstoffen und warnt, wenn die Luftqualität nachlässt. Dank seines kompakten Designs kann das Messgerät flexibel überall im Raum aufgestellt werden. Im Zusammenspiel mit der Zehnder Airdentifier-App erhalten Nutzer zudem wertvolle Tipps, um aktiv das Raumklima zu optimieren.

In Innenräumen gibt es viele Faktoren, die bei unzureichender Frischluftzufuhr die Raumluft negativ beeinflussen können. Zunächst ist der Mensch durch seinen körpereigenen Stoffwechsel selbst Emittent. Sei es beim Kochen, Duschen oder bei sportlichen Aktivitäten – nach einer gewissen Zeit sammeln sich die Ausdünstungen im Raum an: Während zu hohe Luftfeuchtigkeit Schimmel an den Wänden begünstigt, können erhöhte CO 2 -Werte Müdigkeit und Kopfschmerzen auslösen. Neben in der Luft schwebenden Feinstaubpartikeln (z.B. Pollen, Abgase) können auch Flüchtige Organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds = VOC) durch Dämpfe von Möbeln oder Reinigungsmitteln die Atemwege irritieren. Schließlich spielt auch die Temperatur eine wichtige Rolle für das individuelle Wohlfühlklima und die Produktivität.

Für die Überwachung der Luftqualität, misst der mit sechs Sensoren ausgestattete Zehnder Airdentifier kontinuierlich die wichtigsten Emissionen sowie die Temperatur im Raum. Dabei kommt eine hochmoderne, in der Raumfahrt erprobte Sensortechnologie zum Einsatz mit äußerst präzisen und zuverlässigen Werten. Eine moderne LED-Anzeige am Gerät zeigt permanent die Luftqualität im Raum an. Ergänzend bietet die Zehnder-App «Airdentifier» Echtzeitdaten, Benachrichtigungen und praktische Hinweise hinsichtlich erforderlicher Maßnahmen für eine gesunde Luft.

Zehnder Airdentifier lässt sich dank seines kompakten Designs und eines extra langen USB-C-Kabels (180 cm) flexibel in jedem Raum aufstellen. Außerdem erlaubt die Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden das smarte Messgerät vorübergehend auch ohne Kabel zu nutzen. Für genaue Werte und raumspezifische Empfehlungen sollte immer auch in der App ein Raumwechsel aktualisiert werden.

Mit dem Airdentifier von Zehnder lässt sich die Luftqualität gezielt verbessern. Dank moderner Sensortechnologie und der intelligenten Zehnder-App «Airdentifier» behalten Nutzer jederzeit den Überblick über ihr Raumklima. Das kompakte Design und die flexible Platzierungsmöglichkeit machen den Airdentifier zu einem praktischen Mitbewohner für ein gesundes Zuhause. Das Messgerät Zehnder Airdentifier ist ab sofort im Zehnder Filtershop bestellbar.

Weitere Informationen unter: zgde.gmbh/airdentifier