Der internationale Raumklimaspezialist Zehnder hat mit Zehnder Dero einen neuen Badheizkörper im Sortiment. Er besteht aus horizontal angeordneten geraden Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren mit D-Profil und ist in der Farbe Traffic White erhältlich. Er kann im Warmwasserbetrieb und im Elektrobetrieb mit eingebautem Heizstab und Elektronikeinheit Musa Eco bestellt werden. Optional lässt sich der Heizkörper im Warmwasserbetrieb bauseitig auf Mixbetrieb umrüsten.

Der Badheizkörper ist in vier verschiedenen Baulängen (450, 500, 600 und 750 mm) und vier verschiedenen Bauhöhen (804, 1172, 1448 und 1770 mm) erhältlich. Die großzügigen Aussparungen zwischen den Rundrohren des Zehnder Dero ermöglichen das bequeme Aufhängen und Vorwärmen von Handtüchern. Die kleine Modellvariante eignet sich als Heizkörper für das Gäste-WC.

Im Warmwasserbetrieb verbreitet Zehnder Dero eine angenehme Wärme. Durch die Anschlüsse an den Enden der Sammelrohre und den zusätzlichen Mittelanschluss bietet Zender Dero eine flexible Installation und ist ideal mit der Anschlussarmatur Zehnder Vario kombinierbar, die für diskret und formschön verdeckte Anschlüsse sorgt. Zehnder Dero im Warmwasserbetrieb kann bauseits auf den Mixbetrieb umgerüstet werden und sorgt dann ganzjährig für vorgewärmte Handtücher und behagliche Wärme im Bad.

Im Elektrobetrieb ist Zehnder Dero mit dem werkseits eingebauten, spritzwassergeschütztem Heizstab Musa Eco ausgestattet. Dieser ist wie der Heizkörper in Weiß gehalten. Mit der integrierten Tasten-Bedienung und der Displayanzeige lässt sich die Raumtemperatur flexibel und individuell regeln. Der Badheizkörper wird steckerfertig zur schnellen Installation mit einem 1,20 m langen Anschlusskabel mit Konturenstecker geliefert.

Sowohl in der Warmwasser- als auch in der Elektroversion wird Zehnder Dero fertig lackiert mit Pulverlackierung in der Farbe Traffic White (RAL 9016) geliefert. Die Rohrverbindungen des Zehnder Dero sind gelötet, wodurch die Verbindungsnähte nicht sichtbar und die Oberfläche glatt und ohne Unterbrechungen ist. Farblich abgestimmte, formschöne rechteckige Wandkonsolen mit dezentem Logo in der klassischen Zehnder Designsprache ermöglichen eine einfache und schnelle Befestigung zwischen den Rundrohren an der Wand.

Darüber hinaus bietet Zehnder auf Wunsch verschiedenes Zubehör an: Entsprechende Ventile, Rücklaufverschraubungen und Anschlussarmaturen, aber auch eine Reinigungsbürste aus Lammfell für eine einfache Reinigung, können bei Bedarf mitbestellt werden.

Mit Zehnder Dero bietet Zehnder seinen Kunden im Objektgeschäft einen weiteren klassischen Basis-Heizkörper für das Bad an, der sich elegant ins Ambiente einfügt.

Weitere Informationen unter: zgde.gmbh/dero .