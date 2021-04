Der Raumklimaspezialist Zehnder erweitert sein Produktprogramm um farbige Ventilsets, Anschlussarmaturen und Thermostate für seine Bad-Heizkörper. Bisher gab es das Ventilprogramm nur in Chrom, Weiß oder Edelstahl, zukünftig sind verschiedene Artikel des Komplettsortiments auf Wunsch auch in jeder gewünschten Heizkörper-Farbe erhältlich. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Der Raumklimaspezialist Zehnder erweitert ab Herbst dieses Jahres sein Produktprogramm um farbige Ventilsets, Anschlussarmaturen und Thermostate für seine Bad-Heizkörper. Das zeitlos-elegante Sortiment der Zehnder Design Line umfasst dabei ausgewählte Thermostate, Ventilsets und Anschlussarmaturen in nahezu allen Farben der Zehnder Farbkarte. Bisher gab es das Ventilprogramm nur in Chrom, Weiß oder Edelstahl, ab Herbst 2021 sind verschiedene Artikel des Komplettsortiments auf Wunsch auch in jeder gewünschten Heizkörper-Farbe erhältlich. Die perfekte farbliche Abstimmung der Ventilsets mit dem Zehnder Design-Heizkörper sorgt so für ein stimmiges Gesamtensemble und eine harmonisch-elegante Optik im Badezimmer.

Mit der Farbvielfalt von Zehnder sind der Gestaltungsfreiheit quasi keine Grenzen gesetzt, so sind die Zehnder Design-Heizkörper in nahezu allen erdenklichen Farben und Oberflächen erhältlich. Für eine perfekte farbliche Abstimmung und ein besonders harmonisches Gesamtensemble gibt es für die Zehnder Bad-Heizkörper jetzt auch farbiges Zubehör. Bisher nur in Weiß, Chrom oder Edelstahl, sind verschiedene Ventilsets, Anschlussarmaturen und die Thermostate der Zehnder Design Line jetzt auf Wunsch auch in der jeweiligen Heizkörper-Farbe erhältlich. Das sorgt nicht nur für eine stimmige, einheitliche Optik im Badezimmer, sondern wertet dank des ästhetischen Gesamtbildes auch den gesamten Raum auf.

Das schlichte und elegante Komplettsortiment der Zehnder Design Line bietet dank seiner Formen- und Funktionsvielfalt für jede Situation die passende Lösung. Das farbige Ventilprogramm der Zehnder Design Line umfasst dabei Thermostate, die Anschlussarmatur der Typen O, P, Q sowie das Ventilset Typ B. Ergänzt wird das breitgefächerte Sortiment der Zehnder Design Line durch umfangreiches Zubehör, wie Klemmringe, Anschlussverkleidungen und Rosetten.

Die Ventilsets, Anschlussarmaturen und Thermostate der Zehnder Design Line können auf Wunsch in jeder denkbaren Farbe der Heizkörper-Lackierung ausgeführt und in einer gemeinsamen Bestellung geordert werden. Ebenso können die farblich passenden Thermostate, Ventilsets und Anschlussarmaturen auch nachträglich bei bereits installierten Heizkörpern ausgetauscht werden.

Das farbige Ventilprogramm der Zehnder Design Line kann ab Herbst dieses Jahres direkt beim Raumklimaspezialisten Zehnder bestellt werden.